Рынок дорогих новостроек Сочи сократился до 20% в первом квартале 2026 года

На рынке элитных новостроек зафиксировано снижение цен, которое к первому кварталу 2026 года достигло 16–20%. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» участники рынка недвижимости, отметив, что корректировка стоимости наиболее заметна в сегменте дорогого жилья.

По оценкам эксперта по рынку недвижимости курорта Кирилла Флуткова, в течение 2025 года рынок премиальных новостроек уже демонстрировал отрицательную динамику. Среднее снижение цен по итогам года составило около 9–10%, однако в начале 2026 года падение ускорилось. Наиболее выраженное сокращение стоимости отмечено в премиум-классе, где за год цены снизились примерно на 20–25%.

Сейчас средняя стоимость кв. м в ряде проектов находится на уровне около 1,4 млн руб. Для сравнения, еще полгода назад в отдельных жилых комплексах цена достигала 1,7 млн руб. за «квадрат». Таким образом, снижение составило порядка 300 тыс. руб. за «квадрат».

По словам специалистов, подобные корректировки происходят в проектах, где продажи замедляются, а девелоперы стремятся ускорить заключение сделок. В таких условиях застройщики пересматривают ценовую политику, чтобы поддержать спрос и обеспечить необходимый объем реализации.

Основной причиной снижения стоимости эксперты называют накопившийся объем предложения и более осторожное поведение покупателей. Потенциальные клиенты стали дольше принимать решение о покупке, внимательнее сравнивать объекты и чаще ожидать дополнительных скидок.

При этом внутри высокобюджетного сегмента сохраняются отдельные точки роста. Более устойчивую динамику показывают делюкс-объекты и курортные проекты с ограниченным предложением. В таких комплексах рост стоимости достигает 7–16%, а в отдельных случаях за последние годы цены увеличились на 15–20%, подчеркивает господин Флутков.

Эксперты отмечают, что такие объекты меньше зависят от общего снижения спроса благодаря дефициту предложения и привлекательной локации. Однако в целом рынок дорогих новостроек продолжает адаптироваться к новым условиям спроса и ценовой конкуренции.

Мария Удовик