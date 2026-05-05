Жительница Сочи прилетела в Москву и передала мошенникам 11 млн рублей

Сотрудники полиции задержали предполагаемого участника мошеннической схемы, в результате которой 41-летняя жительница Сочи передала злоумышленникам 11 млн руб. наличными. Деньги пострадавшая привезла в Москву после телефонных разговоров с неизвестными, представившимися сотрудниками государственных структур, сообщает пресс-служба ГУ МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным правоохранительных органов, потерпевшей позвонили лица, которые убедили ее в якобы существующей угрозе уголовного преследования. Жительнице Сочи сообщили, что ее средства могут быть связаны с противоправной деятельностью, после чего предложили способ избежать ответственности и «обезопасить» накопления.

Следуя инструкциям собеседников, жительница Сочи сняла в банковском отделении 11 млн руб., после чего вылетела в столицу. В Москве ей назначили встречу на Пресненской набережной. Там женщина передала деньги незнакомому мужчине, который назвал заранее оговоренное кодовое слово.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали предполагаемого курьера. Им оказался 28-летний житель Омской области. По версии следствия, он получил наличные средства, после чего конвертировал их в криптовалюту и перевел организаторам схемы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время правоохранительные органы продолжают устанавливать возможных сообщников фигуранта, а также проверяют его причастность к иным аналогичным эпизодам.

Мария Удовик