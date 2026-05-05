В Туапсинском округе очистили четыре из шести участков с выбросами нефтепродуктов

В Туапсинском муниципальном округе завершены работы по очистке четырех из шести локальных участков береговой линии, где ранее были зафиксированы выбросы нефтепродуктов. Об этом сообщили представители профильных служб, задействованных в ликвидации последствий загрязнения.

Полностью завершить уборку удалось в поселках Новомихайловский, Южный и Весна. На этих территориях специалисты выполнили сбор загрязненного грунта, после чего вывезли собранные материалы для дальнейшей утилизации. В селе Небуг основные работы по сбору также окончены, однако вывоз упакованного в мешки загрязненного грунта продолжается.

В настоящее время основные усилия сосредоточены за пределами Туапсе — в поселке Тюменском. На данном участке проведение работ осложняется особенностями рельефа и ограниченной транспортной доступностью. В связи с этим собранный грунт приходится перемещать вручную и с использованием плавсредств к точкам, где его может принять специализированная техника для дальнейшего вывоза.

Дополнительные мероприятия по ликвидации локального загрязнения продолжаются и в селе Ольгинка. Там специалисты ведут сбор нефтесодержащих остатков и загрязненного грунта на береговой полосе.

По данным мониторинговых групп, всего на территории округа было выявлено шесть отдельных участков с локальными выбросами нефтепродуктов. Протяженность загрязненных зон составляет от 100 до 300 м каждая. На четырех участках последствия уже устранены, еще на двух работы продолжаются.

Профильные службы продолжают контроль состояния побережья и мониторинг береговой линии для оперативного выявления возможных новых загрязнений. Ход работ находится на постоянном контроле муниципальных и региональных структур.

Мария Удовик