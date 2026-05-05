В Туапсе собрали более 18,5 тысячи кубометров загрязненного грунта и смеси

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, возникшего после атак беспилотников. По данным оперативного штаба Краснодарского края, с береговой линии и из реки собрано и вывезено 18,5 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Из этого объема 1,5 тыс. кубометров вывезли за последние сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Очистка территорий проводится в круглосуточном режиме на всех участках. Для выполнения работ сформирована группировка численностью 725 человек и 66 единиц техники, включая подразделения МЧС России. В мероприятиях также участвуют специалисты аварийно-спасательных служб, сотрудники муниципальных структур, коммунальных предприятий и другие профильные организации.

Помимо ликвидации загрязнений на прибрежной территории и в акватории, в самом Туапсе продолжаются работы по наведению порядка в городской среде. Специалисты приводят в порядок общественные пространства, скверы, дворовые территории и спортивные площадки. Также осуществляется вывоз мусора и расчистка участков, затронутых последствиями чрезвычайной ситуации. К части работ привлечены волонтеры.

Накануне сообщалось, что общий объем собранного и вывезенного мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси превышал 17 тыс. кубометров. Таким образом, за сутки показатель увеличился более чем на тысячу кубометров.

Напомним, в ночь на 1 мая после удара беспилотника произошло возгорание на территории морского терминала в Туапсе. По официальной информации, пострадавших в результате происшествия не было. О полной ликвидации пожара власти сообщили накануне.

Ранее завершились работы по тушению пожара на нефтеперерабатывающем заводе, где возгорание возникло после предыдущей атаки беспилотников. Ликвидация огня на объекте продолжалась с 28 апреля.

В настоящее время на территории Туапсинского муниципального округа сохраняется режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Власти заявляют, что ситуация находится под контролем, а профильные службы продолжают восстановительные и очистные мероприятия.

Мария Удовик