Сочи потерял до 20% спроса на майские праздники

Спрос на отдых в Сочи в период майских праздников в 2026 году сократился примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили «Ъ-Сочи» представители туристического рынка, оценивая текущую динамику бронирований и продаж пакетных туров.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России, генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, снижение интереса к направлению связано сразу с несколькими факторами. Среди ключевых причин эксперт назвал сокращенное количество выходных дней в начале мая, а также логистические сложности для туристов, планирующих короткие поездки.

«Для путешественников, которые едут на два-три дня, особенно важны точность прилета и вылета. Любые риски задержек или изменений маршрута заметно снижают привлекательность направления»,— отметил Сергей Ромашкин.

Эксперты указывают, что для майского периода традиционно характерны краткосрочные путешествия. В таких условиях туристы особенно чувствительны к удобству маршрута, стоимости билетов и времени в пути. Если поездка требует сложной пересадки либо сопряжена с неопределенностью, часть клиентов выбирает альтернативные курорты.

По данным рынка, перераспределение спроса в этом сезоне происходит в пользу других южных направлений. В частности, более активную динамику демонстрируют Анапа, Крым и Геленджик. Эти курорты рассматриваются как более доступные варианты для короткого отдыха, особенно для туристов, путешествующих на автомобиле.

Сочи при этом остается одним из крупнейших курортных центров страны, однако высокий уровень цен и транспортная нагрузка в праздничные даты оказывают влияние на решение путешественников. Отдельные участники рынка отмечают, что снижение спроса не носит критического характера, но свидетельствует о более конкурентном сезоне.

В отрасли рассчитывают, что часть туристов примет решение о поездке в последний момент, как это часто происходит в период майских праздников. Однако уже сейчас рынок фиксирует, что результаты сезона стартовали слабее, чем годом ранее.

Мария Удовик