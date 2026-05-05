Суд отменил штраф экс-замглаве Пестречинского района

Верховный суд Татарстана изменил приговор бывшему замруководителя исполкома Пестречинского района Дамиру Байгильдину, отменив назначенный ранее штраф в 200 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При этом условное наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком на тот же период оставлено без изменений.

Ранее суд признал господина Байгильдина виновным в мошенничестве. По версии следствия, в 2016 году он получил грант Минсельхоза Татарстана на 1,4 млн руб. на покупку скота, однако оформил фиктивный договор и распорядился средствами по своему усмотрению.

Анна Кайдалова