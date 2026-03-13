Экс-замглавы Пестречинского района Татарстана получил четыре года условно

Экс-замглавы исполкома Пестречинского района Татарстана Дамира Байгильдина признали виновным в мошенничестве и приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Об этом сообщила пресс-служба Вахитовского суда Казани.

Кроме того, ему назначили штраф в размере 200 тыс. руб.

По версии следствия, в 2016 году Дамир Байгильдин получил грант от Минсельхоза республики на покупку мелкого рогатого скота, фиктивно заключил договор о покупке животных, а деньги от гранта оставил себе. Сумма гранта составила 1,4 млн руб., эти деньги господин Байгильдин должен вернуть министерству.

Анна Кайдалова