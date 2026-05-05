Экс-мэру Алапаевска отказали в выдвижении в заксобрание по округу депутата от ЕР

«Единая Россия» (ЕР) не стала регистрировать бывшего главу Алапаевска Сайгида Билалова в качестве потенциального кандидата в депутаты законодательного собрания Свердловской области от Алапаевского одномандатного округа в рамках предварительного голосования (праймериз) партии. В разговоре с «Ъ-Урал» экс-мэр пояснил, что «сверху одномандатником утвердили» действующего депутата от территории Евгения Старкова: на выборах в 2021 году единоросс получил 24,6 тыс. голосов, опередив претендентов от КПРФ Екатерину Котлову (15,1 тыс.) и от ЛДПР Александра Болтенкова (8,5 тыс.). Господин Старков намерен продолжить представлять округ в региональном парламенте после голосования в сентябре 2026 года и также заявился на праймериз ЕР. «У меня выбор был небольшой»,— добавил Сайгид Билалов, отметив, что попытается пройти в заксобрание по списку партии от Алапаевской территориальной группы.

Фото: Страница Сайгида Билапова в соцсети ВКонтакте Сайгид Билалов

Сайгид Билалов заявил о планах стать областным депутатом в воскресенье, 3 мая. Бывший градоначальник тогда заверил, что «подробно изучил проблемные точки всего Алапаевского округа». «Переход в заксобрание — это возможность решать более масштабные задачи и работать на более широком уровне. Округ большой: Алапаевск, Алапаевский район, Артемовский, Туринск, Нижняя Салда, Махнево. Пока есть силы и энергия, хочу помогать людям»,— добавил господин Билалов.

Сайгид Билалов возглавлял Алапаевск с 2018 года. В 2022-м местная гордума отправила его в отставку из-за того, что он якобы не выполнял множественные обязанности по решению вопросов местного значения. Позже городской суд признал решение депутатов незаконным и отменил его, в феврале 2023 года Свердловский областной суд утвердил восстановление господина Билалова в должности. Впрочем, в апреле того же года он вновь ушел в отставку, но уже по собственному желанию. «Это и семейные обстоятельства, и сложная работа на протяжении уже стольких лет. Посчитал, что надо немножко отдохнуть»,— рассказал тогда Сайгид Билалов «Ъ-Урал».

В июне 2023 года господин Билалов был утвержден советником на тот момент губернатора Евгения Куйвашева (ушел в отставку в марте 2025 года), с июня 2021 года является помощником депутата Госдумы от Свердловской области Константина Захарова («Единая Россия»).

Выборы в заксобрание Свердловской области IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. По итогам выборов 2021 года интересы «Единой России» в региональном парламенте стали представлять 32 депутата, КПРФ — девять, «Справедливой России — Патриоты — За правду» — четыре, ЛДПР — двое, «Новых людей» — двое.

«Единая Россия» начала регистрацию претендентов на праймериз 11 марта. Политики могли выдвинуть свою кандидатуру до 30 апреля, однако позже руководство партии продлило этот срок до 14 мая. Регистрация избирателей на праймериз началась 20 апреля, прием заявок завершится 29 мая. Само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов, отобранных по итогам праймериз, единороссы планируют утвердить в июне.

Василий Алексеев