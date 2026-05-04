Курорт недосчитался гостей

По данным туроператоров, продажи туров в Сочи на майские праздники отстали от прошлогодних на 10–15%. По оценкам отельеров, номерной фонд сегодня загружен на 60–80%. Эксперты связывают это с меньшим количеством выходных дней, частыми ограничениями в аэропорту курорта и ценами на перелеты.

По данным вице-президента Альянса туристических агентств России Алексана Мкртчяна, продажи туров в Сочи на майские праздники в 2026 году демонстрируют снижение примерно на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперт уточняет, что в течение весеннего сезона динамика постепенно выравнивалась: в начале марта отставание от прошлогодних показателей доходило до 20%, однако к апрелю разрыв сократился, хотя полностью негативный тренд не компенсирован.

Господин Мкртчян связывает нынешнюю ситуацию с ценовой политикой отельеров и последующей реакцией рынка. По его словам, в начале года гостиницы Сочи повысили тарифы на 10–15%, что привело к заметному снижению спроса. В ответ рынок скорректировал стоимость размещения: в марте началось снижение цен, а в апреле оно продолжилось. По словам эксперта, цены напрямую влияют на то, поедут ли люди отдыхать. Слишком дорого — и спроса не будет.

По оценке Мкртчяна, на майские праздники загрузка отелей в Сочи в среднем не превысит 75%. При этом отдельные гостиницы с показателями 80–82% рассматривают загрузку как высокую для межсезонного периода. Однако эксперт подчеркивает, что это не является рекордом для рынка.

По данным председателя Ассоциации отельеров АМОС Дмитрия Богданова, на начало апреля отставание от прошлого года составляло 8–12%, однако ближе к майским праздникам показатели частично восстановились за счет сокращения глубины бронирования. В данный момент загрузка отелей в Сочи варьируется в диапазоне 60–80% в зависимости от объекта и категории размещения.

Господин Богданов подчеркивает, что глубина бронирования сократилась: туристы все чаще принимают решение за 1–2 дня до заезда, что снижает прогнозируемость загрузки и усложняет работу отельеров. По его словам, часть отельеров, чьи объекты загружены на 65–80%, оценивают сезон как удовлетворительный, однако в целом рынок находится в состоянии умеренной неопределенности без выраженных рекордных значений.

Отдельно эксперты обращают внимание, что первая часть майских выходных показала более активное бронирование, тогда как вторая половина — с 8 по 10 мая — характеризуется более сдержанной динамикой. В результате итоговые показатели загрузки будут зависеть от поведения туристов непосредственно перед датами заезда.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин оценивает потенциальное снижение спроса в этом году на уровне 15–20%. В качестве ключевых причин он называет ограниченное количество выходных дней в начале мая, а также нестабильность работы аэропорта Сочи, что критически важно для коротких поездок. По его словам, для туристов в формате двух-трехдневного отдыха важны точность прилета и вылета, а любые логистические риски снижают привлекательность направления.

Господин Ромашкин также отмечает, что ситуация в Туапсе не оказывает существенного влияния на общий туристический поток в Сочи, поскольку данное направление традиционно не является массовым в мае. По его оценке, основной туристический сезон в Туапсинском районе начинается позже — в июне, поэтому прямого перераспределения потоков в пользу или против Сочи не фиксируется.

Однако Дмитрий Богданов говорит, что информационный фон вокруг событий в Туапсе все же оказал некоторое влияние на восприятие региона. По его словам, в медийном пространстве распространялись сообщения о задымлении, что вызывало дополнительные вопросы у части туристов, в том числе у тех, кто уже находился на курорте. Однако эксперт подчеркивает, что этот фактор не является определяющим по сравнению с ценами и логистикой.

Существенным фактором, ограничивающим спрос, остается стоимость пассажирских авиа- и ж/д перевозок. По словам господина Богданова, в отдельных случаях стоимость перелета из регионов в Сочи в одну сторону в середине весны достигала 17 тыс. руб. на человека, что делает короткие поездки менее привлекательными для туристов.

При этом стоимость проживания в отелях начинается от 1,5–2,3 тыс. руб. за сутки, что указывает на дисбаланс между транспортной и логистической составляющей. В результате часть туристов перераспределяется в пользу более доступных направлений, где транспортные расходы ниже.

Отдельным фактором влияния на спрос является погода. По данным синоптиков, начало мая в Сочи характеризуется пониженной температурой и осадками. Синоптик Александр Шувалов отмечает, что весна 2026 года стала одной из самых холодных за последние годы на юге европейской части России. Апрель в среднем был холоднее нормы примерно на 2 градуса, и в начале мая такая же прохладная погода частично сохранится.

Алексан Мкртчян подтверждает, что холодная весна в Краснодарском крае и низкая температура морской воды дополнительно снижают интерес к пляжному отдыху туристов, ориентированных на такой формат отдыха.

Основными же конкурентами Сочи в этом году эксперты называют Анапу, Крым и Геленджик. По оценкам Алексана Мкртчяна, Анапа демонстрирует рост бронирований на уровне около 40%, Крым — порядка 15%, Геленджик — около 6%, тогда как Сочи фиксирует снижение в пределах 10–15%. Эксперт отмечает, что в текущем сезоне Анапа становится основным бенефициаром перераспределения спроса, в том числе за счет автомобильного туризма из соседних регионов. В отличие от Сочи, куда поездки на автомобиле осложнены транспортной загруженностью, альтернативные курорты оказываются более доступными для краткосрочного отдыха.

Мария Удовик