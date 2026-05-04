Сочинского бизнесмена Татуляна обвиняют в махинациях при строительстве

Сочинскому предпринимателю Рубену Татуляну, известному как Робсон, вменен новый эпизод в рамках уголовного дела, связанного с хищением средств при строительстве апарт-отеля «Горизонт» в Адлере. Как сообщает «Ъ», бизнесмен действовал в сговоре с застройщиком Анзором Пруидзе, организовав схему привлечения средств граждан под видом уступки прав требования по договорам долевого участия. Общий ущерб, по оценке следствия, составил 569 млн руб., при этом объект до настоящего времени не завершен.

Как сообщили изданию представители инициативной группы дольщиков, потерпевшими по делу признаны покупатели недвижимости в «Горизонте» — всего 886 семей. Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере Рубену Татуляну предъявлено заочно, он объявлен в международный розыск.

Следствие полагает, что в 2015 году господин Татулян совместно с Анзором Пруидзе и неустановленными сотрудниками компании «Альбатрос», арендовавшей участок площадью 2,9 га в центре Адлера, организовали реализацию схемы. После заключения генерального подряда с подконтрольным господину Пруидзе ООО «Ново-Град» было получено разрешение на строительство апарт-отеля на 1032 помещения. В дальнейшем, как утверждают правоохранительные органы, было оформлено более 800 фиктивных договоров долевого участия, по которым средства в кассу застройщика не поступали. Права требования по ним были зарегистрированы на господина Пруидзе и реализовывались третьим лицам под видом переуступки.

Строительные работы на объекте прекратились в 2018 году из-за нехватки финансирования. По версии следствия, часть привлеченных средств направлялась Рубену Татуляну и использовалась им по собственному усмотрению. В настоящее время достройкой комплекса занимается ООО «СК "Магна"», однако оформление прав собственности на помещения затруднено из-за судебного спора: компания «Альбатрос» добивается признания первоначальных договоров недействительными. Суды двух инстанций отказали в удовлетворении этих требований, в июне дело рассмотрит Четвертый кассационный суд.

Анзор Пруидзе ранее был арестован по другим эпизодам, получил два обвинительных приговора, однако после освобождения вновь стал фигурантом уголовного дела и скрылся от следствия. Сам Рубен Татулян, помимо инкриминируемого мошенничества, обвиняется в организации преступного сообщества, а также причастности к ряду тяжких преступлений, включая убийства и вымогательство.

По версии следствия, созданная им группа действовала в Сочи с конца 1990-х годов и, в частности, установила контроль над пансионатом «Весна», сопровождавшийся серией покушений на его директора. Также в числе эпизодов фигурируют нападение на журналиста Сергея Золовкина и убийство предпринимателя Анжелы Жигирь, заказчиком которых следствие считает господина Татуляна.

Дело предполагаемых сообщников бизнесмена Эдуарда Карагозяна и Арутюна Косяна передано в Краснодарский краевой суд, где готовится формирование коллегии присяжных. Расследование в отношении самого Рубена Татуляна, по данным источников, близко к завершению.