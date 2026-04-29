Частника вышибли из седла

Краснодарский суд 29 апреля удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры (ГП), предъявленный экс-губернатору Ростовской области Владимиру Чубу и его бывшему заместителю. Им вменили в вину коррупционные действия четвертьвековой давности, ввиду которых Ростовский ипподром был выведен из федеральной собственности. Сегодня суд вернул объект государству, изъяв его у текущего владельца — краснодарского холдинга Alias Group, который в 2024 году выкупил актив у холдинга «Юг Руси». Ответчики заявили о своем несогласии с решением суда и готовности его оспаривать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Краснодара в среду 29 апреля рассмотрел антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры РФ, предъявленный экс-губернатору Ростовской области Владимиру Чубу и его бывшему заместителю Ивану Станиславову. Суд согласился с доводами надзорного ведомства о том, что их коррупционные действия в начале 2000-х годов привели к выводу из федеральной собственности Ростовского ипподрома, и удовлетворил требования прокуратуры. В доход государства был обращен также ряд компаний, подконтрольных семье Кисловых, владельцев холдинга «Юг Руси» (концерн приобрел ипподром в ходе банкротства госкомпании, ранее управлявшей объектом).

СПРАВКА. Ипподром представлял собой единый имущественный комплекс, который включал стадион со скаковыми дорожками, 65 административных и промышленных зданий площадью 19,5 тыс. кв. метров, коммунальную инфраструктуру (сети водо- и электроснабжения протяженностью 15,3 км), сельскохозяйственную технику, а также 27 га земель в центре города.

В процесс оказался вовлечен краснодарский холдинг Alias Group (основатель — Борис Юнанов), который выкупил ипподром в 2024 году. Сегодня он лишился актива по решению суда в связи с предполагаемыми незаконными действиями бывшего ростовского руководства. Вина краснодарского холдинга и его бенефициара, пояснил прокурор, состоит в том, что они, являясь профессиональными участниками рынка, не проявили должной осмотрительности при покупке актива, незаконно выбывшего из федеральной собственности.

Как заявил в ходе заседания представитель Генпрокуратуры, в 2000-м году Сергей Кислов, стремясь завладеть ипподромом, задействовал коррупционные связи с бывшим губернатором Ростовской области Владимиром Чубом и его заместителем Иван Станиславовым, которые инициировали банкротство объекта. По версии ведомства, губернатор привлек для этого конкурсного управляющего, с помощью которого начал банкротную процедуру госпредприятия «Ростовский республиканский ипподром». Якобы поводом для банкротства стала 200-тысячная задолженность ипподрома местному водоканалу. Далее, аргументировал прокурор, конкурсный управляющий обеспечил реализацию недвижимости ипподрома по заниженной цене (7,5 млн руб.) «Югу Руси» напрямую или через других лиц, в то время как имущество на самом деле стоило 2 млрд руб. Затем в 2005–2008 годах чиновники, по его словам, завершили свой план выводом в частную собственность земельного участка, на котором располагался объект.

Генпрокуратура показала, что новый собственник не вкладывал средства в развитие спортивного объекта, используя ипподром как залог при получении займов в кредитных учреждениях на общую сумму более 3 млрд руб. Имущество ипподрома было передано подконтрольным господину Кислову компаниям «СЗ "Малюгина"» и «Конкур». После 2022 года Сергей Кислов ради сохранения своих сбережений продал эти общества Alias Group, чтобы вывести свои активы за рубеж, считает надзор.

Ответчики возражали практически по каждому пункту прокурорского иска. В частности, адвокат экс-губернатора Ростовской области Владимира Чуба заявил, что тот руководил регионом и не мог иметь никакого влияния ни на муниципальный водоканал, обратившийся в арбитражный суд с заявлением о банкротстве ипподрома, ни на орган, ответственный за распоряжение федеральным имуществом, ни на конкурсного управляющего, ни на арбитражный суд, под контролем которого проходила банкротная процедура.

Конкурсный управляющий Андрей Барутенко, занимавшийся банкротством и реализацией имущества государственного предприятия, заявил, что никогда не работал ни в каких госструктурах, а на эту процедуру был назначен Арбитражным судом Ростовской области и в рамках процедуры выполнял его определения.

Представители Сергея Кислова (холдинг «Юг Руси»), Бориса Юнанова (Alias Group) и конкурсного управляющего вместе поставили под сомнение стоимость имущества ипподрома на момент банкротства, обозначенную прокурором (2 млрд руб.). Они настаивали на том, что к 2001 году там имелись разваливавшиеся объекты недвижимости, оцененные в 7,5 млн руб. с остаточной стоимостью в 1,4 млн руб. И именно эти цифры проходили в актах оценки, утверждавшихся ростовским арбитражем. По их словам, основную ценность объект приобрел за счет земельного участка в центре Ростова-на-Дону. Участок же был приватизирован несколько лет спустя новым собственником ипподромных построек по льготной цене. Льготная же приватизация земли для собственников объектов недвижимости, расположенных на ней, предусмотрена законом.

Представители Alias Group отдельно акцентировали внимание на добросовестности приобретения и проявлении максимальной осмотрительности при совершении этой сделки.

Она прошла тщательную юридическую экспертизу, которая не выявила никаких рисков.

К моменту покупки ипподром находился в частной собственности уже около 23 лет (с 2001 года), и с тех пор ни Росимущество, ни прокуратура никаких претензий по поводу него не предъявляла. Ни холдинг, ни его основатель господин Юнанов не могли предполагать, что ипподром мог перейти в частную собственность незаконно. Кроме того, актив был приобретен по рыночной цене (за 3,9 млрд руб.). Дополнительно свою проверку чистоты сделки провел и банк-кредитор, средства которого были привлечены для покупки, банк же проверил имущество ипподрома и принял его в качестве залога. Отдельно адвокаты Alias Group обратили внимание на то, что ни холдинг, ни его руководство никогда не имели отношений с бывшим руководством Ростовской области и не могли ничего знать о событиях 2001 года.

В ходе заседания ответчики пытались добиться у суда истребования доказательств, которые подтвердили бы их доводы, экспертизы, которая установила бы истинную стоимость реализованного в ходе банкротства имущества ипподрома. Также они просили привлечь в дело банки, которые могли раскрыть свои кредитные досье, допросить свидетелей. Всего ответчики заявили для этого более десятка ходатайств. Федеральный судья Игорь Чабан в удовлетворении ходатайств отказал. В итоге ответчики заявили ему об отводе, но это заявление также было отклонено.

Иск Генпрокуратуры был полностью удовлетворен, и решение обращено к немедленному исполнению.

Представитель Бориса Юнанова адвокат Даниил Владимиров полагает, что этот иск, заявленный как антикоррупционный, фактически таковым не является. «Изъятие имущества у государственных служащих не производится. Вместо этого ответчиками привлекаются добросовестные приобретатели, у которых подлежит изъятию имущество, приобретенное на рыночных условиях. Данный подход не согласуется с правовой позицией Конституционного суда Российской Федерации, изложенной в постановлении №49-П, а также с устоявшейся судебной практикой рассмотрения антикоррупционных исков»,— отметил юрист.

Вечером 29 апреля холдинг Alias Group распространил свое официальное заявление, в котором заявил, что добросовестно исполнит судебный акт, но продолжит добиваться справедливого решения в судах вышестоящих инстанций.

Андрей Обнорский