Суд изъял у Alias Group Ростовский ипподром

В среду суд в Краснодаре удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры РФ, предъявленный бывшему губернатору Ростовской области Владимиру Чубу и экс-вице-губернатору региона Ивану Станиславову. Суд согласился с доводами надзорного ведомства о том, что их действия в начале 2000-х годов привели к выводу и госсобственности ростовского ипподрома. В доход РФ отошел и ряд компаний, подконтрольных семье Кисловых, владельцев холдинга «Юг Руси», который выкупил ипподром в ходе реализации имущества обанкроченной госкомпании, ранее управлявшей этим объектом. В процесс оказался вовлечен также краснодарский холдинг Alias Group, который два года назад приобрел ипподром, которых сегодня был изъят, в связи с предполагаемыми незаконными действиями старого ростовского руководства. Принятое решение обращено к немедленному исполнению. В связи с произошедшим Alias Group опубликовал свою официальную позицию по делу.

Официальная позиция Alias Group

«Сегодня Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и обратил в доход государства компании ООО СЗ “Малюгина” и ООО “Конкур”, являющиеся собственниками земельного участка под Ростовским ипподромом.

В ходе судебного заседания мы заявили более 10 ходатайств, которые касались истребования доказательств, привлечения в дело иных участников, назначения экспертиз, которые могли бы подтвердить или опровергнуть доводы сторон. Однако в удовлетворении всех их суд нам отказал. Заявление ответчиков об отводе федерального судьи также было отклонено.

Мы считаем, что Генпрокуратура обратилась с антикоррупционным иском к ненадлежащим ответчикам. Ипподром был приобретен не государственным чиновником, а частной компанией, и не на средства, полученные коррупционным путем. Также ипподром никогда не принадлежал лицам, замещающим госдолжности. Передача ипподрома в частную собственность произошла в рамках процедуры банкротства ГП «Ростовский Республиканский Ипподром» в соответствии с законодательством и под тщательным судебным контролем. В этой связи говорить о нарушении приватизационного законодательства при передаче ипподрома в частную собственность не представляется возможным.

Нами были представлены исчерпывающие доказательства нашей добросовестности при приобретении компаний, владеющих Ростовским ипподромом в 2024 году.

Также мы представили доказательства того, что наша компания проявила должную осмотрительность, проведя тщательную юридическую экспертизу, которая не выявила никаких рисков. К моменту сделки ипподром находился в частной собственности уже около 23 лет (с 2001 года). Ни холдинг, ни его основатель Б.Г. Юнанов не могли предполагать, что ипподром мог перейти в частную собственность незаконно, поскольку доказательств этого не существует, о чем Генпрокуратура сама заявила в ходе судебного заседания, указав, что все документы банкротного дела были уничтожены.

Актив был приобретен по рыночной цене. Дополнительно свою проверку чистоты сделки провел и банк-кредитор, средства которого были привлечены для покупки, банк же принял имущество ипподрома в ипотеку. Проявить большую осмотрительность, добросовестность и скрупулезность при проведении этой сделки было просто невозможно.

Решение было вынесено судом в рекордно короткие сроки, что исключает возможность для суда и сторон полноценно изучить доказательства и материалы дела, позиции участников процесса. Ни один из представленных сегодня документов судом изучен и даже прочитан не был. Представители только нашей компании приобщили более 2 000 страниц доказательств, которые были проигнорированы судом.

Также считаем необходимым отметить, что мы являемся не только добросовестными приобретателями ипподрома, но и его добросовестными эксплуатантами. Покупая этот имущественный комплекс, мы планировали принять участие в реновации и строительстве нового ипподрома с улучшенной инфраструктурой для испытания скаковых лошадей и проведения иных конноспортивных мероприятий. Сейчас ипподром осуществляет свою деятельность в текущем режиме. Планово прошел скаковой сезон 2025 года, в мае было запланировано проведение скакового сезона 2026 года.

И наконец, от необоснованного иска пострадали не только коммерческие интересы, но и репутация крупнейшего налогоплательщика Краснодарского края Alias Group и его основателя Б.Г. Юнанова. Он является известным меценатом, имеет многочисленные благодарности и ведомственные награды: дважды удостоен ордена Благоверного Князя Даниила Московского, награжден медалью II степени губернатора «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края», аналогичной наградой Запорожской области, структур Минобороны России, в том числе за помощь, оказываемую Вооруженным силам в зоне СВО. Б.Г. Юнанов — Почетный строитель России. И подобный необоснованный иск наносит существенный вред его доброму имени.

Кроме того, подобные взыскания, несомненно, негативно влияют на снижение деловой активности, а следовательно, ведут к ухудшению экономической ситуации и инвестиционного климата в стране. Исходя из сути и духа принятого судом решения ни один добросовестный предприниматель в нашей стране отныне не застрахован от изъятия его имущества в пользу государства. Таким образом, исчезает стимул развития и расширения бизнеса, так как права добросовестного собственника имущества перестали быть защищенными со стороны государства, несмотря на прямо гарантируемый такой принцип в Конституции РФ.

Судебный акт обращен к немедленному исполнению, мы добросовестно его исполним, но при этом продолжим добиваться справедливого решения в судах высшей инстанции, потому что сделка была полностью прозрачной, заключена на рыночных условиях и соответствовала всем нормам действующего законодательства.

Представитель Б.Г. Юнанова, адвокат коллегии адвокатов Saveliev, Batanov & Partners Даниил Владимиров: «Данное дело не имеет прецедентов в судебной практике. Заявленный как антикоррупционный иск фактически не соответствует признакам такового, поскольку изъятие имущества у государственных служащих не производится. Вместо этого ответчиками привлекаются добросовестные приобретатели, у которых подлежит изъятию имущество, приобретенное на рыночных условиях. Данный подход не согласуется с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении № 49-П, а также с устоявшейся судебной практикой рассмотрения антикоррупционных исков.

Рассмотрение настоящего спора сопровождалось процессуальными нарушениями: ни одно из заявленных ответчиками ходатайств не было удовлетворено, а дело с участием значительного числа лиц было рассмотрено в крайне сжатые — с точки зрения судебной процедуры — сроки. В связи с изложенным принятое решение не может быть признано законным и подлежит обжалованию в вышестоящих судебных инстанциях».