Роспотребнадзор выявил превышение бензола в воздухе Туапсе

Роспотребнадзор зафиксировал незначительное превышение норм бензола в воздухе Туапсе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Сотрудники Роспотребнадзора продолжают мониторинг состояния воздуха в Туапсе. Лабораторные исследования, проведенные 28 апреля, показали незначительное превышение гигиенических нормативов по максимально разовой концентрации бензола. Отмечается, что уровень загрязнения на данный момент в целом ниже, чем в период тушения предыдущего масштабного пожара, который начался ночью 20 апреля вследствие атаки беспилотных летательных аппаратов.

Власти обратились к жителям города, в особенности микрорайонов Грознефть, Сортировка и Звездного, с просьбой придерживаться ряда рекомендаций. Гражданам советуют ограничить время нахождения вне помещений, держать окна закрытыми, чаще делать влажную уборку. Также рекомендуется заменить контактные линзы на очки, промывать нос, глаза и горло, отказаться от курения и использовать маски при выходе на улицу. При появлении симптомов недомогания, одышки, кашля или обострения хронических заболеваний жителям следует обращаться в ближайшую медицинскую организацию.

«Ъ-Кубань» писал, вдоль берега реки Туапсе установили еще один рубеж боновых заграждений для предотвращения распространения нефтепродуктов. Работы также ведутся на территории морского терминала и НПЗ, там специалисты укрепляют защитные ограждения, чтобы снизить количество попавших в реку нефтепродуктов.

Алина Зорина