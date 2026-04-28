Археологу нашли эквивалент

Российский археолог Александр Бутягин избежал экстрадиции на Украину из Польши. Ученый был возвращен на родину в результате обмена по схеме «пять на пять», проведенного в рамках соглашения спецслужб сразу семи стран. Представителям Белоруссии, встречавшим его с цветами, свое освобождение ученый назвал прекрасным событием.

Вместо СБУ археолог Бутягин оказался в КГБ

Фото: РИА Новости Вместо СБУ археолог Бутягин оказался в КГБ

Обмены задержанными агентами между спецслужбами давно стали привычным делом. Однако операция, проведенная 28 апреля, стоит особняком из-за участия в ней 54-летнего Александра Бутягина — археолога из Эрмитажа.

Сам обмен произошел на белорусско-польском пограничном пункте пропуска «Переров—Беловежа». Александра Бутягина на территории Белоруссии встретили букетом цветов и сувенирами, ученый назвал происшедшее «прекрасным событием», в которое он до сих пор до конца не верит.

Оперативно связаться с господином Бутягиным “Ъ” не удалось — его телефон был выключен. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в разговоре с “Ъ” не смог раскрыть детали освобождения ученого: «Нельзя навредить человеку. Поэтому все, что я могу сказать, что слава Богу, спасибо президенту Российской Федерации и всем тем, кто решил и сумел его вызволить. Все это сделано и делается для того, чтобы мы не продолжали работать в Крыму. Это касается не Бутягина, а всех нас».

За раскопки в Крыму в 2024 году Служба безопасности Украины заочно обвинила господина Бутягина в незаконном проведении поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожении, разрушении или повреждении объектов культурного наследия (ч. 4 ст. 298 УК).

Украинская сторона оценила ущерб от действий археолога в 201,6 млн гривен (около $4,8 млн). В апреле 2025-го киевский суд заочно арестовал ученого, а в декабре его задержали в Польше во время транзитной поездки. В марте этого года Окружной суд Варшавы удовлетворил запрос Киева о его выдаче.

«Я неоднократно поднимал вопрос о деле Бутягина на различных площадках»,— заявил “Ъ” вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. По его словам, это яркий пример политического преследования, а власти Польши не имели права выдавать ученого Украине. В частности, хотя бы потому, что ратифицировали конвенции и договоры, по которым невозможна экстрадиция в страну, где есть угроза жизни и здоровью фигуранта и где помимо прочего ведутся боевые действия.

Выдачу ученого России правозащитник назвал «хитрым ходом» Польши, которая, по мнению господина Мельникова, все равно не решилась бы отправить его на Украину. Напомним, что по похожей схеме развивалась ситуация с задержанным в 2023 году в Финляндии экс-командиром отряда «Русич» в Донбассе Воиславом Торденом (Ян Петровский). Власти Финляндии Украине его в итоге не выдали, так как в этой стране нарушаются права человека и фигурант может быть подвергнут пыткам, но за военные преступления сами приговорили его к пожизненному сроку. Апелляция осужденного была отклонена, и сейчас он надеется на освобождение по обмену.

В нынешней обменной операции участвовали представители семи стран. Непосредственно на месте ею занимались сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии и Агентства внешней разведки Польши.

Последние получили, по данным КГБ, «задержанных на территории различных стран ЕС и других государств», а «среди возвращенных на родину — граждане Белоруссии, России и других стран СНГ». «Всем им была оказана необходимая первичная медицинская и бытовая помощь»,— добавили представители белорусской спецслужбы, пояснив, что операцию их ведомство готовило по поручению президента Александра Лукашенко. Помимо археолога среди освобожденных оказались жена некоего российского военного, проходящего службу в миротворческом контингенте в Приднестровье, а также белорусы, «выполнявшие особо важные задания в интересах обеспечения национальной безопасности и обороноспособности» этой страны.

ФСБ пояснила, что российские граждане были обменяны на двух кадровых офицеров Главного управления внешней разведки Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии. Как сообщал “Ъ”, агенты СИБ были задержаны в Москве весной прошлого года. На допросах под видеозапись задержанные признались, что их куратором был один из руководителей разведки СИБ Александр Сырбу, а за переброску в Россию, включая подготовку документов прикрытия, отвечал офицер того же управления Адриан Попеску.

Громкие обмены с участием россиян В июне 2010 года в разных городах США были арестованы десять агентов СВР, долгое время живших в стране (наиболее известна Анна Чапман). Они признали свою вину и по договоренности властей РФ и США были обменяны на четырех россиян, осужденных за измену родине. Среди них был экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль. В сентябре 2015 года на КПП «Куничина Гора» в Псковской области произошел обмен агента эстонских спецслужб Эстона Кохвера на экс-сотрудника МВД Эстонии Алексея Дрессена. В РФ Кохвер был приговорен за шпионаж и контрабанду оружия к 15 годам. Дрессен был в 2012 году осужден в Эстонии за госизмену и передачу секретных данных ФСБ. В 2022 году морпех США Тревор Рид, получивший в России срок за нападение на полицейских, был обменян на летчика Константина Ярошенко, осужденного в США по обвинению в подготовке к транспортировке кокаина. В том же году были обменяны американская баскетболистка Бриттни Грайнер, осужденная в России за контрабанду наркотиков, и бизнесмен Виктор Бут, отбывавший срок в США за незаконный оборот оружия. В августе 2024 года в аэропорту Анкары состоялся крупнейший обмен между Россией и западными странами с участием 26 человек. В РФ из США, Германии, Норвегии, Польши и Словении вернулись восемь россиян (а также двое детей). В их числе — Роман Селезнев, отбывавший наказание в США за киберпреступления. Россия освободила 15 человек, среди которых осужденные оппозиционеры Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (оба признаны иноагентами), журналист Эван Гершкович и бывший морпех Пол Уилан. Кроме того, в Белоруссии был помилован осужденный гражданин ФРГ Рико Кригер. В феврале 2025 года Россия передала США экс-дипломата Марка Фогеля, осужденного в 2022 году на 14 лет за контрабанду наркотиков. США в ответ освободили основателя криптобиржи BTC-е Александра Винника, обвиненного в отмывании до $9 млрд. 8 января 2026 года в Москве был освобожден французский ученый Лоран Винатье, обвиненный в невыполнении обязанностей иноагента, а в Париже вышел из тюрьмы российский баскетболист Даниил Касаткин, обвиненный в кибервымогательстве.

Приехав в Россию, обвиняемые начали устанавливать и развивать контакты «с активистами политических движений и общественных организаций», которые якобы представляли интерес для молдавских спецслужб. Агенты настаивали, что лишь выполняли чужие задания, а потому в отношении них возбудили уголовное дело о сотрудничестве с иностранным государством, международной либо иностранной организацией на конфиденциальной основе — по ст. 275.1 УК РФ, по которой им грозило от трех до восьми лет колонии. Как оказалось, молдаване приуменьшали собственную значимость, пытаясь по возможности смягчить наказание. На деле они оказались кадровыми офицерами СИБ, а потому за шпионаж (ст. 276 УК РФ) им грозило от 10 до 20 лет.

О том, что Кишинев ведет переговоры с Москвой об освобождении агентов, в середине марта заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу. «Этот вопрос обсуждался, есть постоянные контакты… Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть наших граждан домой»,— отметил он. Видимо, на этом фоне в списки возможных фигур для обмена помимо разведчиков и внесли Александра Бутягина и осужденного в Белоруссии журналиста польского происхождения Андрея (Анджея) Почобута. Если ученый никогда политикой не интересовался, то господин Почобут уже имел и политический, и тюремный опыт. Неслучайно последнего 28 апреля лично встречал на границе польский премьер Дональд Туск.

Сергей Сергеев, Полина Мотызлевская