Возобновляемые источники энергии на Кубани составляют не более 4% от генерации

В Краснодарском крае доля энергогенерации с использованием возобновляемой энергетики (ВИЭ) не превышает 4%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном министерстве топливно-энергетического комплекса и ЖКХ.

По словам представителей ведомства, доля возобновляемой энергетики в общей энергосистеме края постоянно меняется, что связано с ростом энергопотребления и строительством новых объектов электрогенерации. «Идет модернизации Джубгинской, Сочинской, Краснодарской ТЭС. Все это, естественно, снижает процент генерации с использованием возобновляемой энергетики»,— прокомментировали в профильном министерстве.

В ведомстве подчеркивают, что, согласно распоряжению правительства РФ от 8 января 2009 года, производство и потребление электроэнергии с использованием возобновляемых источников (кроме гидроэлектростанций установленной мощностью более 25 МВт) в 2024 году должно составлять на Кубани не менее 4,5%, в 2035 году — не менее 6%.

Сейчас в Краснодарском крае реализуются четыре инвестпроекта по строительству электростанций с использованием возобновляемой энергетики, работающий на розничный рынок. Введены в эксплуатацию три объекта с использованием ВИЭ общей мощностью 91,6 МВт. Это 2,35 МВт — на территории Краснодарской ТЭЦ (инвестор «ЛУКОЙЛ Кубаньэнерго») и 1,035 МВт — в Крыловском районе (инвестор ООО «Кавказ»).

Кроме того, в регионе действует Лабинская солнечная электростанция (СЭС) мощностью 44,1 (инвестор — ГК «Хевел»). Группой компаний также построена аналогичная солнечная электростанция в Северском районе. В настоящее время там проводятся работы по технологическому присоединению СЭС с последующим получением квалификации генерирующего поставщика.

«В Краснодарском крае есть все условия для развития альтернативной энергетики. Во-первых, у нас хороший ветер. Из анализа ветрового режима — среднегодовая скорость ветра на Кубани составляет 9-10 метров в секунду, в то время как бурное развитие ветроэнергетика европейских стран получает при скорости 5-6 метров в секунду. Во-вторых, из-за умеренно-континентального климата и наличия двух теплых морей — Черного и Азовского — у нас достаточно солнечных дней для работы солнечных электростанций. Краснодар возглавил рейтинг по количеству солнечных дней — их было 116. Также перспективными для развития энергетики с использованием энергии солнца в крае являются Анапа, Геленджик и Сочи»,— комментируют эксперты министерства ТЭК и ЖКХ Кубани.

В ведомстве также отмечают, что в Краснодарском крае имеются 20 геотермальных месторождений (12 из которых эксплуатируются), геотермальная энергия которых может быть использована напрямую для теплоснабжения или для производства электроэнергии. Кроме того, как отмечают эксперты, реки (степные реки, реки бассейна реки Кубань, реки Азово-Черноморского побережья) в крае располагают к строительству малых до 25 МВт гидроэлектростанций.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в министерстве ТЭК и ЖКХ края заявили, что в настоящее время не рассматривается вопрос о строительстве на территории региона атомной электростанции.

