Власти Кубани сообщили, что в регионе не планируют строить АЭС

Вопрос строительства атомной электростанции на территории Краснодарского края в настоящее время не рассматривается. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ Кубани.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в марте прошлого года обсуждался вопрос о том, что для строительства новой атомной электростанции «Южная» в ЮФО рассматриваются три площадки: одна в Краснодарском крае и две в Ростовской области. АЭС должна будет состоять из двух энергоблоков мощностью 2,4 тыс. МВт. В числе вероятной площадки для строительства АЭС рассматривался Ейский район. Планировалось, что первый энергоблок электростанции мощностью 1,2 ГВт введут в эксплуатацию в 2036 году, а к 2042 году на АЭС «Южная» появится 10 энергоблоков, что обеспечит общую мощность 12 ГВт. Проект призван заменить Новочеркасскую АЭС, которая была исключена из планов в 2024 году из-за геополитических рисков и расположения близ границы.

В краевом минТЭК и ЖКХ сообщили «Ъ-Кубань», что в 2025 году выработка электроэнергии в регионе составила 14,5 млрд кВт ч, что на 5,3 % больше, чем в 2024 году. За 2024 год генерирующими электростанциями края было выработано на 18,9 % электрической энергии больше по сравнению с 2023 годом, а именно: 13,6 млрд кВт ч. в 2024 году и 11,3 млрд кВт ч. в 2023 году. На сегодняшний день установленная мощность генерирующих электростанций на территории Кубани составляет 2482 мегаватт (МВт). Крупнейшие в регионе электростанции функционируют в Краснодаре и Сочи.

«30 июля 2025 года в Краснодарском крае был поставлен очередной рекорд нагрузки на энергетические сети. Был достигнут исторический максимум нагрузки мощности в 6547 МВт, что больше рекорда 2024 года на 439 МВт. В период экстремально высоких температур непокрываемый дефицит мощности энергосистемы Краснодарского края компенсируется перетоками из смежных энергосистем Ростовской области, Ставропольского края, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Крым и города Севастополя, а также Республики Абхазия.

Для покрытия дефицита электрической мощности в Краснодарском крае необходимо строительство новых объектов генерации суммарной мощностью не менее 2176 мегаватт»,— рассказали в отделе электроэнергетики управления инженерной инфраструктуры министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

С целью покрытия энергетического дефицита в Краснодарском крае планируется строительство новых энергоблоков в составе ТЭС «Ударная» суммарной установленной мощностью 555 МВт со сроком ввода в 2029 году, а также строительство ТЭС «Кубанская» в Динском районе с энергоблоком мощностью 470 МВт в 2029 году.

Кроме того, к 2028 году запланировано расширение Краснодарской ТЭЦ (ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго») путем строительства новой паросиловой установки мощностью 150 МВт. Более того, к 2029 году планируется ввести в эксплуатацию энергоблок мощностью 480 МВт на Сочинской ТЭС. В планах также строительство энергоблока на Адлерской ТЭС с установкой двух паро-газовых установок мощностью 470 МВт в 2029 году и установка модулей системы накопления электроэнергии (СНЭ) с осуществлением их технологического присоединения к подстанциям ПАО «Россети» Объединенной энергетической системы Юга, а именно — к существующим подстанциям ПС 220 кВт «Елизаветинская» (150 МВт) и ПС 220 кВ «Восточная Промзона» (100 МВт) в Краснодаре в 2026 году.

