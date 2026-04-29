Главные новости к утру 29 апреля

Парад Победы на Красной площади в Москве пройдет без участия военной техники, сообщило Минобороны России. Причиной ведомство назвало текущую оперативную обстановку.

Все утечки нефти, которые начались после удара беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе, остановлены, сообщил глава МЧС Александр Куренков. По данным оперштаба региона, всего было собрано и вывезено 8 тыс. куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси.

Цены на нефть и газ в этом году вырастут на 24% из-за конфликта США и Израиля с Ираном. Такими прогнозами поделился Всемирный банк в новом докладе «Перспективы товарно-сырьевых рынков».

Подача электричества возобновлена у 80% потребителей на севере Подмосковья, которые остались без света из-за снегопада, сообщила компания «Россети Московский регион».

Объем экономики рунета, которая включает IT- и медиарынки, в 2025 году увеличился до 38,4 трлн руб. при росте на 28,1%. Экономику рунета в 2025 году определяло падение курса рубля, что привело к удешевлению зарубежной продукции и снижению выгодности импортозамещения, замедлению роста инфляции.

Всероссийский союз страховщиков разработал стандарт, призванный решить ряд проблем в ипотечном страховании, в том числе неполучение выплат по страховым случаям и навязывание страховок. В частности, будет запрещено оказывать давление на клиента при продаже полисов.

Спасатели обнаружили тела еще двух человек на месте схода лавины на руднике «Ирокинда» в Бурятии. Из-под завалов извлечены тела всех шести погибших.