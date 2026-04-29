Из Туапсе вывезено 8 тысяч кубометров загрязненного нефтью грунта

В Туапсе Краснодарского края после разлива нефтепродуктов собрано и вывезено 8 тыс. куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси, сообщил оперштаб региона.

Глава МЧС Александр Куренков на заседании оперативного штаба сообщил, что обстановка в городе «сложная, но контролируемая». Он уточнил, что утечка горящей нефти остановлена. В числе приоритетных задач для спасателей господин Куренков назвал ликвидацию открытого горения на НПЗ и утилизацию загрязненного грунта в прибрежной зоне.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что 29 апреля группа по сбору и вывозу загрязненного грунта будет увеличена на 300 человек. По его словам, помощь окажут шесть муниципалитетов. Он добавил, что с начала ЧС эвакуированы 26 человек, они находятся в гостинице.

Пожар на НПЗ в Туапсе начался в ночь на 28 апреля после налета беспилотников. Из одного из резервуаров произошел выброс нефтепродуктов. В Туапсе ввели режим ЧС и ограничили подачу воды. Атака на НПЗ стала третьей с начала месяца.

