Ипотеку застрахуют по стандарту

Всероссийский союз страховщиков разработал стандарт, призванный решить ряд проблем в ипотечном страховании, в том числе неполучение выплат по страховым случаям и навязывание страховок. В частности, будет запрещено оказывать давление на клиента при продаже полисов. Вместе с тем стандарт устанавливает и список ситуаций, в которых страховщик имеет право отказать в выплате. По словам экспертов, правила могут решить часть проблем, но для повышения эффекта потребуются доработки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил в ЦБ проект стандарта ипотечного страхования (с ним ознакомился “Ъ”). На прошлой неделе состоялся президиум ВСС, на котором был принят проект. Тогда же он был отправлен регулятору. Как пояснил вице-президент ВСС Глеб Яковлев, внутренний стандарт направлен на то, чтобы «сделать страхование жизни и здоровья заемщиков кредитов более выплатным». Стандарт ВСС направлен на повышение клиентской ценности ипотечного страхования, скорость выплаты, исключение недобросовестных практик страховщиков, заявили в ЦБ.

Стандарт устанавливает, что при осуществлении страхования заемщиков «запрещаются любые формы давления, скрытого стимулирования или моделирования ситуаций, побуждающих получателя страховых услуг, заемщика по договору кредита» к заключению такого договора или присоединению к коллективной форме договора страхования. В стандарте также перечислены ситуации, когда страховщик в праве отказать в выплате. В частности, страховщик освобождается от возмещения убытков, если «страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер», чтобы уменьшить возможные убытки, или убыток возник в результате «умышленных действий страхователя».

Страхователь также не может рассчитывать на страховую выплату, если убыток возник в результате военных действий, в частности прилета БПЛА, а также изъятия, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению госорганов. По страхованию имущества и титульному страхованию страховая выплата не осуществляется, если ущерб полностью возмещен третьими лицами. Если страховщик поймет, что степень риска выросла, он также в праве пересмотреть условия договора, в частности размер премии. Как отметил Глеба Яковлев, за нарушение положений внутренних стандартов предусмотрена ответственность — от требования по устранению нарушения до исключения из членов ВСС.

К ипотечному страхованию относятся страхование залогового имущества, титула, жизни и здоровья, а также страхование от несчастных случаев и болезней. По данным ЦБ, в 2025 году объем кредитного страхования составил 176 млрд руб., из которых, по оценке экспертов, почти 70% сборов приходится на ипотечное страхование. На рынке работают крупные страховые компании, такие как «АльфаСтрахование», «РЕСО-Гарантия», «Ингосстрах», «СберСтрахование» и ВСК.

Клиенты в случае ипотечного страхования сталкиваются с определенными трудностями. Даже в ЦБ отметили, что «судя по информации, предоставляемой банками, разные страховые компании демонстрируют разный уровень выплат по однотипным кредитным страховкам». По словам гендиректора финансового маркетплейса Polis.online Андрей Креера, зачастую заемщики вынуждены по настоянию банка приобретать страхование у тех страховщиков, которые предлагают повышенные комиссии для кредитной организации или входят с ней в одну группу.

Проникновение страхования в ипотеке превышает 80%, оценивает финансовый эксперт Андрей Бархота. По общим правилам обязательным является только страхование имущества, однако в страховании льготной ипотеки, доля которой сейчас превалирует (см. “Ъ” от 13 апреля), необходимо также приобрести страхование жизни и здоровья заемщика, а в отдельных случаях — титульное страхование, поясняет он.

Эксперты считают, что разработанный документ может снять часть проблем. Советник практики страхования МЭФ Legal Иван Рыбаков считает, что через стандарт ВСС ЦБ, по сути, «заходит через страховщиков, вынуждая их ограничивать сложившиеся схемы». В документе четко прописаны «основания для отказа в выплате при недобросовестном поведении клиента, что защищает страховщиков и клиентов от недобросовестных практик и недопониманий», отмечает гендиректор финансового онлайн-сервиса «Инссмарт» Артур Коломиец.

Вместе с тем стандарт требуется доработать, считают эксперты. Должен появиться реальный механизм «ответственности за нарушение стандарта — экономически ощутимый для страховщика и банка-агента», считает господин Рыбаков. Можно усилить требования к раскрытию информации, отмечает господин Коломиец. Господин Яковлев отметил, что в течение мая планируется доработка стандарта, после этого страховые компании должны будут его внедрить в течение 180 дней.

Юлия Пославская, Ян Назаренко