«Россети» вернули электричество 80% потребителей на севере Подмосковья

Подача электричества возобновлена у 80% потребителей на севере Подмосковья, которые остались без света из-за снегопада. Об этом сообщила компания «Россети Московский регион».

Утром 28 апреля подача электричества была восстановлена у потребителей на юге, востоке и западе Подмосковья по основной сети 6-10 кВ. Восстановительные работы по сети 0,4 кВ продолжались по индивидуальным заявкам.

26 апреля на Центральную часть России обрушился циклон, который принес рекордный за полвека снегопад. В Московской, Ленинградской, Псковской, Тверской, Тульской, Калужской и Рязанской областях были зафиксированы повреждения линий электропередачи. Сколько потребителей остались без света в Подмосковье, власти региона не сообщали.

