Всемирный банк допустил подорожание Brent до $115 до конца года

Цены на нефть и газ в этом году вырастут на 24% из-за конфликта США и Израиля с Ираном. Такими прогнозами поделился Всемирный банк в новом докладе «Перспективы товарно-сырьевых рынков».

По оценке специалистов организации, средняя цена барреля нефти марки Brent достигнет в 2026 году $86 — наибольшего показателя с 2022 года. Прогнозы основаны на предположении, что наиболее серьезные перебои в поставках завершатся в мае, указывается в докладе. Также, как предполагают во Всемирном банке, к концу года объемы транзита топлива через Ормузский пролив постепенно вернутся к довоенному уровню. Если же перебои поставок окажутся более продолжительными, то цена на нефть Brent в этом году может составить в среднем от $95 до $115 за баррель.

При этом последствия конфликта не ограничиваются рынком энергоресурсов и затрагивают другие сырьевые товары, отмечают аналитики. По их прогнозам, в 2026 году цены на удобрения вырастут на 23,5%. Средние цены на цветные металлы, включая алюминий, медь и олово, по прогнозам, достигнут исторического максимума на фоне чрезвычайной волатильности. Как предполагают в ВБ, стоимость драгметаллов в 2026 году вырастет на 42%. Аналитики связывают это с повышенным спросом на более стабильные активы из-за геополитической неопределенности.