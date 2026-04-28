В Туапсе остановили утечки нефти после удара беспилотников по НПЗ

Все утечки нефти, которые начались после удара беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе, остановлены. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков. По его словам, специалисты работают над тем, чтобы не допустить попадания нефтепродуктов в реку Туапсе.

Фото: Борис Морозов / РИА Новости

«Если задумываться о том, что возможны какие-то осложнения, то мы на всякий случай силы наращиваем»,— сказал господин Куренков журналистам (видео опубликовали «Известия»). 29 апреля группа из 40 водолазов начнет собирать нефтепродукты, которые уже могли попасть в акваторию Черного моря, рассказал министр.

В ближайшее время будут переброшены боновые заграждения, чтобы предотвратить дальнейшее попадание нефтепродуктов в море, добавил глава МЧС. Он заверил, что ситуация находится под контролем.

Разлив нефтепродуктов произошел из-за пожара на НПЗ после удара беспилотников в ночь на 28 апреля. Специалисты вывезли 7,27 тыс. куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси. В Туапсе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. В городе частично ограничили подачу воды.