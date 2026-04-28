В Бурятии нашли тела всех шести погибших при сходе лавины на руднике

Спасатели обнаружили тела еще двух человек на месте схода лавины на руднике «Ирокинда» в Бурятии. Об этом сообщили в МЧС России. Из-под завалов извлечены тела всех шести погибших.

Поисковые работы завершены, сказали ТАСС в МЧС.

Лавина сошла 28 апреля в Муйском районе. В тот момент девять работников горнодобывающего предприятия расчищали там дорогу. Под завалами оказались шесть из них, троим удалось спастись. СКР возбудил дело о нарушении правил безопасности, что привело по неосторожности к смерти двух или более человек.