Торговля — двигатель рунета

Объем экономики рунета, которая включает IT- и медиарынки, в 2025 году увеличился до 38,4 трлн руб. при росте на 28,1%. Экономику рунета в 2025 году определяло падение курса рубля, что привело к удешевлению зарубежной продукции и снижению выгодности импортозамещения, замедлению роста инфляции.

Согласно исследованию Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) «Экономика рунета-2025», представленному 28 апреля на РИФ-2026, объем рынка рунета составил 38,4 трлн руб. при росте относительно 2024 года на 28,1%. Лидером по темпам роста стал сегмент электронной коммерции — 23,2 трлн руб. (+40%). Средний чек увеличился на 5% при повышении количества заказов на 33,7%. При этом сегмент почти исчерпал потенциал роста за счет новых пользователей и переходит от расширения к развитию внутренней текущей базы, говорится в исследовании. Сегмент рекламы и продвижения составил 1,57 трлн (+27,4%).

Сектор ИКТ (включает производство компьютеров, электроники, разработку ПО, телекоммуникации и т. д.) составил, по предварительным данным, 13,6 трлн при росте на 12%. Отдельно выделяется IT-рынок — его объем увеличился на 17,8%, почти до 3,9 трлн руб.

В топ-10 самых дорогих по объему рыночной капитализации IT-компаний вошли «Яндекс» ($24,3 млрд), Ozon ($13,4 млрд), РВБ (Wildberries & Russ) ($12,6 млрд), «Авито» ($5,5 млрд), Cloud.ru ($3,1 млрд), МТС Web Services ($2,6 млрд), VK ($2,3 млрд), «Лаборатория Касперского» ($2,1 млрд), «СКБ Контур» ($1,9 млрд) и hh.ru ($1,8 млрд).

Экономику рунета в 2025 году определяло падение курса рубля, что привело к удешевлению зарубежной продукции и снижению выгодности импортозамещения, замедлению роста инфляции и т. д. Также происходят структурные изменения: реальная заработная плата растет при замедлении общего потребительского спроса.

В РАЭК прогнозируют, что при оптимистичном сценарии развития (сохранении динамики роста, но сокращении его темпов) электронная коммерция покажет рост до 10% в 2025 году, оборот маркетплейсов — до 20%, сектор маркетинга и рекламы — до 10%, ИКТ — аналогично. При консервативном сценарии наступит период замедления и адаптации: электронная коммерция и ИКТ, а также маркетинг и реклама останутся на прежнем уровне, оборот маркетплейсов увеличится до 10%. Пессимистичный сценарий предполагает оборот маркетплейсов без динамики, снижение темпов электронной коммерции, маркетинга и рекламы до 10%, падение ИКТ-отрасли до 20%.

«Первый квартал 2026 года показал спад по сравнению с первым кварталом 2025 года. Эффект может быть накопительным и каскадным — место от закрывающихся компаний может занять крупный бизнес, и он немного подрастет, но в остальном возможно падение,— пояснили “Ъ” в РАЭК.— Реалистично смотреть на консервативный сценарий. Он связан с наступившей налоговой реформой, влияние которой можно будет оценить через год. Также на бизнес влияет дорогое кредитование».

Рост рынка электронной торговли подтвердили в RWB, но на 27–40% в зависимости от методологии. При этом в компании «видят потенциал для дальнейшего расширения, в том числе за счет привлечения новых пользователей». В Ozon сослались на оценку Infoline рынка электронной коммерции чуть более чем в 14 трлн руб. Рост в компании ожидают от расширения онлайн-торговли в регионах. «Жители населенных пунктов обеспечивают более 70% оборота маркетплейса, а три из десяти заказов мы доставляем в города и села, где живет до 50 тыс. жителей»,— заявили в компании. В 2026 году рост сохранится, но станет медленнее, считают в «Авито»: новые правила игры повышают себестоимость, снижают пространство для промогонки и меняют баланс сил между площадками, банками и традиционной розницей.

В ИКТ-сегменте также ожидают продолжения роста, заявила директор блока разработки платформы Evolution Cloud.ru Анастасия Тафеенко. «Существенное влияние окажут инвестиции в ИИ, развитие платформенных экосистем и дальнейшая автоматизация бизнес-процессов»,— отметила она.

Татьяна Исакова, Екатерина Фадеева