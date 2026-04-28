Главные новости за 28 апреля. Сочи

С 28 апреля на территории всего Туапсинского муниципального округа вводится режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Решение принято по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на фоне последствий крупного пожара, произошедшего в результате атаки БПЛА на Туапсе в ночь на 28 апреля.

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову вылететь в Туапсе для контроля работ по тушению пожара и ликвидации последствий происшествия. Решение принято после доклада министра о ситуации, сложившейся в городе после атаки беспилотных летательных аппаратов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что меры по ликвидации последствий пожара в Туапсе, возникшего после падения обломков беспилотных летательных аппаратов, принимаются на должном уровне. Отдельно пресс-секретарь президента отметил, что оперативная информация по конкретным последствиям ударов беспилотников по территории России не подлежит публичному раскрытию и относится к закрытым данным.

В Туапсе и Шепсинском сельском округе временно ограничено водоснабжение после выхода из строя системы энергоснабжения водопроводной насосной станции, расположенной на территории нефтеперерабатывающего предприятия. Для обеспечения жителей возможностью подготовить запас для бытовых нужд и хозяйственных целей подачу воды возобновляли в период с 18:00 до 19:00.

Прокуратура города Сочи утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в совершении разбойного нападения на граждан Российской Федерации. Материалы дела переданы для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Сочи.