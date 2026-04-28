В Туапсинском округе с 28 апреля ввели режим ЧС регионального уровня

С 28 апреля на территории всего Туапсинского муниципального округа вводится режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Решение принято по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на фоне последствий крупного пожара, произошедшего в Туапсе.

По данным экстренных служб, в ночь на 28 апреля возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода после падения обломков беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.

Режим ЧС введен для координации работы органов власти, спасательных подразделений и профильных служб, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Особый правовой режим позволяет оперативно привлекать дополнительные силы и средства, ускорять восстановительные мероприятия и принимать необходимые решения для обеспечения безопасности жителей.

К тушению пожара привлечены значительные ресурсы. По состоянию на утро в ликвидации возгорания участвовали 164 специалиста и 46 единиц техники. В оперативных структурах сообщили о дальнейшем наращивании группировки для ускорения работ и локализации последствий происшествия.

На месте продолжают работу подразделения МЧС, пожарно-спасательные формирования и другие профильные службы. Специалисты ведут борьбу с огнем, контролируют состояние промышленной площадки и прилегающей территории, а также принимают меры по недопущению дальнейшего распространения пожара.

Параллельно организован мониторинг ситуации в городе и на объектах инфраструктуры. Власти совместно с экстренными службами координируют действия по обеспечению безопасности населения, функционированию коммунальных систем и бесперебойной работе объектов жизнеобеспечения.

Туапсе уже не впервые в апреле сталкивается с подобными последствиями. Ранее в городе фиксировались возгорания на объектах портовой и промышленной инфраструктуры, после чего проводились масштабные работы по ликвидации последствий и восстановлению штатного режима работы предприятий.

