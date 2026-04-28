В Туапсе часть города осталась без воды после сбоя на насосной станции

В Туапсе и Шепсинском сельском округе временно ограничено водоснабжение после выхода из строя системы энергоснабжения водопроводной насосной станции, расположенной на территории нефтеперерабатывающего предприятия. О временной остановке подачи воды сообщил глава района Сергей Бойко.

В результате аварийной ситуации подача ресурса была прекращена по ряду улиц и в нескольких районах города, а также на части территории Шепсинского сельского округа. Перечень адресов, попавших под ограничения, опубликован администрацией муниципалитета в официальных информационных каналах.

Власти уточнили, что в настоящее время объем воды в городских резервуарах ограничен, поэтому ресурс будет подаваться в специальном режиме. Для обеспечения жителей возможностью подготовить запас для бытовых нужд и хозяйственных целей подачу воды планируется временно возобновить в период с 18:00 до 19:00 28 апреля.

Такой режим введен для того, чтобы население смогло сделать необходимый резерв воды до полного восстановления стабильной работы системы. Жителям рекомендовано заранее подготовить емкости и рационально использовать доступный ресурс.

Дополнительно до конца текущего дня на территориях, попавших под отключение централизованного водоснабжения, планируется организовать размещение специальных емкостей с запасом воды. Речь идет о резервуарах, которые будут использоваться для обеспечения населения водой для бытовых нужд, а также для питьевых целей после обязательного кипячения.

Муниципальные службы призвали жителей с пониманием отнестись к временным ограничениям и следить за дальнейшими сообщениями. Особое внимание рекомендовано уделять обновлениям о графике подачи воды, адресах размещения резервуаров и сроках полного восстановления системы.

