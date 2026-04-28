Песков прокомментировал меры по ликвидации последствий пожара в Туапсе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что меры по ликвидации последствий пожара в Туапсе, возникшего после падения обломков беспилотных летательных аппаратов, принимаются на должном уровне. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов о ситуации в городе и возможных дополнительных мерах реагирования.

По словам господина Пескова, соответствующие службы ведут работу в установленном порядке и в необходимом объеме. Он подчеркнул, что в Кремле считают текущие меры достаточными в рамках сложившейся ситуации, при этом иных комментариев по теме он давать не стал.

Отдельно пресс-секретарь президента отметил, что оперативная информация по конкретным последствиям ударов беспилотников по территории России не подлежит публичному раскрытию и относится к закрытым данным. В связи с этим он отказался комментировать детали по возможным поражениям объектов.

Ранее сообщалось, что в Туапсе произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода после падения обломков БПЛА. По информации оперативного штаба Краснодарского края, на месте происшествия были задействованы силы экстренных служб, а группировка для ликвидации последствий дополнительно усиливалась.

По данным на момент работ, в тушении пожара участвовали более сотни специалистов и несколько десятков единиц техники. В операциях были задействованы подразделения МЧС и профильные службы региона, которые работали в круглосуточном режиме.

Инцидент в Туапсе стал одним из серии событий, зафиксированных в регионе в последние недели. Ранее в городе уже происходили возгорания на объектах инфраструктуры после атак беспилотников, в том числе на территории морского порта и морского терминала. В отдельных случаях ликвидация пожаров занимала несколько суток.

После предыдущих инцидентов в регионе фиксировались случаи попадания нефтепродуктов в реку Туапсе и акваторию Черного моря. Для устранения последствий проводились аварийно-восстановительные мероприятия, включая сбор загрязненного грунта и работу в прибрежной зоне.

На фоне текущей ситуации в Туапсе продолжается мониторинг состояния промышленной инфраструктуры и окружающей среды. Региональные службы сохраняют режим повышенного контроля за объектами повышенной опасности и прибрежной территорией.

Мария Удовик