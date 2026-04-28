В сочинском суде рассмотрят дело о нападении на граждан РФ в Абхазии

Прокуратура города Сочи утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в совершении разбойного нападения на граждан Российской Федерации. Материалы дела переданы для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Сочи, сообщает пресс-службе регионального надзорного органа в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фигурантом уголовного дела является депутат Народного собрания — Парламента Республики Абхазия Кан Кварчия. Ему инкриминируется преступление, предусмотренное п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере).

Согласно версии следствия, инцидент произошел в ноябре 2025 года на территории города Сухум Республики Абхазия. Указанное лицо, действуя совместно с другими участниками, совершило нападение на трех граждан Российской Федерации. В ходе противоправных действий, как следует из материалов дела, применялись угрозы физической расправы, а также предметы, использованные в качестве оружия.

Следствие указывает, что в результате нападения у потерпевших были похищены денежные средства и иное имущество. Общий размер причиненного ущерба квалифицируется как особо крупный.

В рамках расследования в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно. Указанная мера связана с отсутствием фигуранта на территории Российской Федерации на момент процессуальных действий.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае признания вины по инкриминируемой статье обвиняемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Дальнейшее рассмотрение дела будет проходить в судебном порядке в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством.

Мария Удовик