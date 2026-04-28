Владимир Путин поручил главе МЧС вылететь в Туапсе из-за пожара на НПЗ

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову вылететь в Туапсе для контроля работ по тушению пожара и ликвидации последствий происшествия. Решение принято после доклада министра о ситуации, сложившейся в городе после атаки беспилотных летательных аппаратов.

О поручении главы государства 28 апреля пишет ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова. По его словам, Владимир Путин в телефонном разговоре заслушал доклад руководителя чрезвычайного ведомства о вновь возникших пожарах в Туапсе после ударов беспилотников.

После получения информации президент распорядился направить министра на место происшествия. Александр Куренков в ближайшие часы должен прибыть в Туапсе для координации действий спасательных служб, а также контроля за ходом тушения возгораний на нефтехранилищах и проведения аварийно-восстановительных мероприятий.

По данным экстренных служб, в ночь на 28 апреля в Туапсе произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода после падения обломков беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Предварительно сообщалось, что в результате инцидента пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлечены значительные силы и средства. По состоянию на утро в тушении задействованы 164 специалиста и 46 единиц техники. В оперативных службах также заявили о дальнейшем наращивании группировки для ускорения работ и локализации последствий происшествия.

На месте продолжают работу подразделения МЧС, пожарно-спасательные формирования и иные профильные службы. Специалисты ведут борьбу с огнем, контролируют состояние промышленной площадки и прилегающей территории, а также принимают меры по недопущению распространения возгорания.

Дополнительно проводится мониторинг обстановки в городе и на объектах инфраструктуры. Власти и экстренные службы координируют действия по обеспечению безопасности населения и функционирования коммунальных систем.

Туапсе уже не впервые сталкивается с последствиями атак беспилотников в апреле. Ранее в городе фиксировались возгорания на объектах портовой и промышленной инфраструктуры, после чего проводились масштабные работы по ликвидации последствий и восстановлению штатного режима работы предприятий.

Ожидается, что прибытие главы МЧС позволит усилить управление операцией на месте и обеспечить дополнительный контроль за ходом тушения пожара и устранением последствий чрезвычайной ситуации.

Мария Удовик