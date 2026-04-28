В Ярославской области замедлилась годовая инфляция

В Ярославской области годовая инфляция в марте 2026 года замедлилась и составила 6,74% после 6,89% месяцем ранее. В целом по России — 5,86%. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Цены в марте выросли на 0,66% по сравнению с февралем 2026 года. В феврале рост был выше — 0,94% к январю. Цены на продукты питания в марте почти не изменились: рост составил всего 0,03%. В преддверии праздника подорожали яйца, выросли цены на сахар из-за снижения производства и роста экспорта. Цены снизились на сыр и сливочное масло из-за высоких запасов и снижения себестоимости производства.

Непродовольственные товары стали дороже на 0,31%. Сильнее всего цены выросли на инструменты и оборудование в связи со стартом дачного сезона. Подешевели моющие и чистящие средства из-за акций в магазинах.

Больше всего в марте подорожали услуги — на 1,68%. Выросли цены на посещение музеев, театров и кино из-за увеличения затрат на аренду, содержание помещений и обслуживание оборудования. Также подорожал зарубежный туризм в связи с ростом спроса.