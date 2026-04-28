Ростехнадзор нашел нарушения на складе «Яроблводоканала»

Центральное управление Ростехнадзора выявило 20 нарушений при проверке опасного производственного объекта «Склад хлора» государственного предприятия Ярославской области «Яроблводоканал». Об этом сообщили в управлении.

В качестве основных нарушений называются неподтвержденный срок безопасной эксплуатации технических устройств и здания, отсутствие производственного контроля, а также отсутствие аттестации в области промышленной безопасности у руководителя. Кроме того, были выявлены следы частичного разрушения здания склада.

В отношении юрлица и должностного лица составили протоколы по факту нарушения требований промышленной безопасности или условий лицензий (ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ). Санкция данной статьи предполагает штраф от 20 до 30 тыс. руб. или дисквалификацию до года для должностных лиц. Юрлицам грозит штраф от 200 до 300 тыс. руб. или административное приостановление деятельности до 90 суток.

Алла Чижова