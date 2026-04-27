Масштаб разлива нефтепродуктов увеличился до района Шепси

Нефтепродукты мелкой фракции достигли района Шепси, расположенного на границе с Большим Сочи, сообщил эколог Жора Каваносян. Как уточнили «Ъ-Сочи», ожидается дальнейшее продвижение загрязнения вдоль побережья Черного моря.

Расширение зоны загрязнения ранее фиксировалось специалистами и подтверждалось спутниковыми данными. По оценкам экспертов, протяженность загрязненной акватории уже превысила 70 км. Загрязнение распространилось от Туапсе в направлении Архипо-Осиповки, что сопоставимо с расстоянием около 77 км по автомобильной дороге.

По данным наблюдений, еще 23 апреля нефтяные следы были зафиксированы в районе Новомихайловского. Последующий анализ спутниковых снимков от 26 апреля показал дальнейшее продвижение загрязнения. Пленочные образования и характерные пятна наблюдаются уже в акватории вблизи Джубги и Архипо-Осиповки, что свидетельствует о расширении зоны воздействия.

На спутниковых изображениях отчетливо различимы полосы и пятна, характерные для нефтепродуктов. Они берут начало в районе портовой инфраструктуры Туапсе и распространяются в северо-западном направлении вдоль береговой линии. Дополнительный анализ подтверждает наличие загрязнений в акватории Туапсинского морского торгового порта, у центрального пляжа Туапсе, а также южнее — в районах Гизель-Дере и Южного пляжа.

Эксперты также указывают на возможность вторичного загрязнения в ряде прибрежных зон, включая Небуг, Тюменский и Ольгинку. Ранее осевшие нефтепродукты под воздействием ветра и волн могут вновь подниматься на поверхность, формируя пленки и слики.

На прошлой неделе сообщалось, что протяженность загрязнения составляла более 50 км — от Гизель-Дере до пляжей в районе ВДЦ «Орленок». Новые данные указывают на дальнейшее увеличение масштабов распространения нефтепродуктов, что подтверждается как спутниковым мониторингом, так и экспертными оценками.

На фоне сложившейся ситуации продолжаются работы по ликвидации последствий разлива. По состоянию на утро 27 апреля объем собранного загрязненного грунта и водо-мазутной смеси достиг 4,2 тыс. кубометров. Работы ведутся на ключевых участках, включая территорию морского терминала, устье реки Туапсе и прибрежную зону, где осуществляется постоянный мониторинг и очистка.

«Ъ-Сочи» писал, что для повышения эффективности ликвидации последствий накануне была увеличена численность задействованных сил и средств. В настоящее время в работах участвуют 205 человек и 55 единиц техники. К мероприятиям дополнительно привлечены специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и подразделений «Кубань-СПАС».

Мария Удовик