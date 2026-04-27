Ввод многоквартирных домов на Кубани снизился в январе—феврале 2026 года на 96%

За первые два месяца текущего года в Краснодарском крае было введено в эксплуатацию 388,2 тыс. кв. м жилых домов. Это на 71,6% меньше, чем год назад. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном правительстве.

Отметим, что, по данным Росстата, в России за первые два месяца 2026 года было введено в строй более 14,7 млн кв. м жилых домов. Это на 31,1% меньше по сравнению с аналогичным

Индивидуальное строительство в Краснодарском крае также продемонстрировало падение на 57,8%, до 367,3 тыс. кв. м. Как сообщили в краевой администрации, отрицательная динамика в данном секторе связана с ростом цен на стройматериалы и ужесточением денежно-кредитных условий.

Сектор массовой жилой застройки просел еще сильнее — ввод многоквартирных домов снизился на 95,8% (с 496,5 тыс. кв. м в январе—феврале 2025 года до 20,9 тыс. кв. м в текущем году). Такую динамику эксперты связывают с низким уровнем реализации квартир в строящихся домах.

В целом, по информации краевых властей, объемы строительства в Краснодарском крае снизились в январе—феврале 2026 года на 26,3%. По России снижение составило 14,9%. «Крупные и средние предприятия отрасли вдвое сократили объемы жилищного строительства, строительства автомобильных дорог и инженерных коммуникаций. Возросли объемы строительства коммерческой недвижимости и объектов комплексной застройки (на 37%), водных сооружений (на 16%)»,— рассказали в краевой администрации.

В то же время, как ранее писал «Ъ-Кубань», общий градостроительный потенциал для реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Краснодарском крае составляет более 12,3 млн кв. м. Из них на жилую площадь приходится более 8,9 млн кв. м.

Как ранее комментировал «Ъ-Кубань» глава департамента градостроительства и архитектуры Краснодарского края Илья Поздняков, в настоящее время в регионе отмечается некоторый спад покупательной способности на рынке жилья, но это, по его словам, не означает, что так будет продолжаться вечно.

«Таких ситуаций у нас за разные периоды было немало, но тем не менее мы надеемся, что никто из участников строительного рынка края в банкротство не уйдет и все свои обязательства перед дольщиками выполнит»,— говорит господин Поздняков.

По прогнозам регионального департамента, сформированным на основании разрешительной документации, полученной застройщиками, в первом полугодии 2026 года будет введено порядка 1,3 млн кв. м жилья в многоквартирных домах, что на 18% превышает показатель аналогичного периода 2025 года. А в целом по итогам прошлого года в Краснодарском крае было сдано в эксплуатацию 6,2 млн кв. м, что делает Кубань третьей среди регионов России по объему вводу жилья.

Как ранее писал «Review. Ъ-Кубань», в 2025 году в регионе было выдано 68 разрешений на возведение многоквартирных домов, что на 41% меньше, чем в 2024 году (115). При этом объем строительства по выданной документации уменьшился на 31% — до 1,6 млн кв. м.

