На Кубани в рамках заявленных проектов могут построить 9 млн «квадратов» жилья

Общий градостроительный потенциал для реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Краснодарском крае составляет более 12,3 млн кв. м. Их них на жилую площадь приходится более 8,9 млн кв. м. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном департаменте градостроительства и архитектуры.

Всего, по данным ведомства, в Краснодарском крае под комплексное развитие территории заявлено 54 площадки в 12 муниципальных образованиях. Общая площадь этих площадок — 1855 га.

На сегодняшний день в Краснодарском крае заключено 45 договоров КРТ общей площадью 1615 га. Из них по инициативе правообладателей заключено 40 договоров, а в целях реализации решения — пять. Общий градостроительный потенциал заключенных проектов КРТ составляет более 11,5 млн кв. м, в том числе жилой площади — более 8,4 млн кв. м, сообщили в департаменте.

Как рассказал «Ъ-Кубань» глава департамента градостроительства и архитектуры Краснодарского края Илья Поздняков, в настоящее время в регионе отмечается некоторый спад покупательской способности на рынке жилья, но это, по его словам, не означает, что так будет продолжаться вечно.

«Строительный комплекс на Кубани довольно устойчивый и самостоятельный. Все понимают, что если сейчас остановиться, потом уже не догнать тех, кто продолжил движение. Поэтому бизнес по-прежнему делает свое дело, просто немножко, затянув пояса, и готовится к росту рынка условно через два-три года. Конечно, какое-то время будет тяжело, но те, кто это выдержит, смогут продолжить рост в будущем. Таких ситуаций у нас за разные периоды было немало, но, тем не менее, мы надеемся, что никто из участников строительного рынка края в банкротство не уйдет и все свои обязательства перед дольщиками выполнит»,— говорит господин Поздняков.

По прогнозам департамента, сформированным на основании разрешительной документации, полученной застройщиками, в первом полугодии 2026 года будет введено порядка 1,3 млн кв. м жилья в многоквартирных домах, что на 18% превышает показатель аналогичного периода 2025 года. А в целом по итогам прошлого года в Краснодарском крае было сдано в эксплуатацию 6,2 млн кв. м, что делает Кубань третьей среди регионов России по объему вводу жилья.

Как ранее писал «Review. Ъ-Кубань», в 2025 году в регионе было выдано 68 разрешений на возведение многоквартирных домов, что на 41% меньше, чем в 2024 году (115). При этом объем строительства по выданной документации уменьшился на 31% — до 1,6 млн кв. м. Согласно данным Единого ресурса застройщиков, объем выведенных на рынок Краснодарского края проектов многоквартирных домов в 2025 году составил 2,6 млн кв. м. По этому показателю регион занял второе место в России, уступив только Москве (3,6 млн кв. м). Всего за январь—декабрь 2025 года в крае было представлено 243 новых строительных проекта.

