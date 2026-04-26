На Кубани третьи сутки идут поиски пропавшей 11-летней школьницы

В Краснодарском крае продолжаются третьи сутки поисков 11-летней школьницы, пропавшей 24 апреля в Темрюкском районе после того, как она ушла из дома на прогулку и не вернулась. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

По данным поисковиков, после возвращения из школы девочка находилась дома, а около 16:00 сообщила близким, что направляется гулять с подругами. Однако впоследствии домой она не вернулась, ее местонахождение остается неизвестным.

К поискам подключены сотрудники полиции и кинологическая служба МВД. По информации отряда, служебная собака взяла след, который привел к перекрестку и далее в сторону лесного массива, после чего потерялся.

В поисковых мероприятиях задействованы около 120 человек. За время операции обследовано более 270 км предполагаемых маршрутов, продолжается патрулирование территории. Основное внимание уделяется анализу записей с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов, отметили в «ЛизаАлерт».

