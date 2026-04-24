Главные новости за 24 апреля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

На срочную продажу в Воронежской области со снижением стоимости выставили два актива: объект культурного наследия (ОКН) «Швейная мастерская» с возможностью реконструкции под гостиничный комплекс и базу отдыха «Елки». Стоимость первого уменьшена с 95 млн до 75 млн руб., второго — со 180 млн до 160 млн руб. Как рассказал «Ъ-Черноземье» представитель собственника, основной бизнес владельцев — IT и производство в Москве, а воронежские объекты являются непрофильными активами. «Чтобы снять долговую нагрузку и сосредоточиться на основном бизнесе, было решено их продать», пояснил собеседник.

В Воронежской области вновь ищут подрядчика для строительства «под ключ» терапевтического корпуса для Россошанской районной больницы в райцентре. Начальная цена контракта составляет 1,48 млрд руб. Предусмотрен 30-процентный аванс. Завершить все работы по строительству объекта требуется в четыре этапа в срок до 1 сентября 2028 года.

В связи с высоким уровнем риска для персонала и производственных процессов на приграничной территории руководство группы «Русагро» приняло решение о закрытии трех свинокомплексов в Белгородской области. Выбыло 6 тыс. т свинины в живом весе на убой.

Первый кассационный суд общей юрисдикции направил в Московский областной суд дело известного белгородского предпринимателя Владимира Тебекина. Подсудность для дела была изменена по ходатайству Генпрокуратуры. Тебекину вменяется занятие высшего положения в преступной иерархии, организация сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью и мошенническим возмещением НДС.

Никулинский районный суд Москвы прекратил производство по иску управляющей компании ООО «Смайнэкс премиум сервис» к наследникам бывшего главы Минтранса и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта. Причиной стал отказ истца от требований в связи с погашением задолженности.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в Государственную думу РФ решил принять участие летчик-космонавт и Герой России Александр Горбунов. Глава региона выразил надежду, что однопартийцы поддержат господина Горбунова.

В Липецкой области начали искать подрядчика для завершения работ по строительству автодороги «Западный обход города Лебедянь». Максимальная цена контракта составляет более 326,5 млн руб. Работы необходимо выполнить до 30 ноября 2027 года.

Орловский управленец Михаил Берников возглавил министерство строительства Тверской области в статусе исполняющего обязанности министра. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства. В подчинении у господина Берникова два заместителя.

ООО «Рассказовское», принадлежащее депутату Тамбовской облдумы Дмитрию Пузанову, обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к ОАО «Токаревская птицефабрика», входящему в группу агропредприятий «Ресурс» Виктора Наурузова. Сумма требований составляет 212,9 млн руб. Заявление пока не принято к производству.

