Новые торги по строительству больницы за 1,5 млрд объявили в Воронежской области

В Воронежской области вновь ищут подрядчика для строительства «под ключ» терапевтического корпуса для Россошанской районной больницы в райцентре. Начальная цена контракта составляет 1,48 млрд руб. Предусмотрен 30-процентный аванс. Завершить все работы по строительству объекта требуется в четыре этапа в срок до 1 сентября 2028 года. Информация была опубликована на портале госзакупок 24 апреля.

Торги по строительству больницы объявляли уже дважды — в феврале и марте этого года. В обоих случаях они были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Будущему подрядчику предстоит сначала подготовить проектную и рабочую документацию, включая дизайн-проект, а также провести инженерные изыскания. На это отводится срок до 15 ноября 2026 года.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в здании терапевтического корпуса будет 127 коек, включая две в приемном отделении. На первом этаже планируют разместить приемное и рентгенологическое отделения, лабораторию срочных анализов, а также помещения физиотерапии. Строение будет соединено с новым хирургическим корпусом, который еще не построен.

Заказчиком выступает министерство строительства Воронежской области. Работы профинансируют из средств регионального бюджета и федеральной казны. Заявки на участие в торгах принимают до 12 мая. Итоги аукциона подведут 15 мая.

