Экс-глава администрации Орла стал руководителем Минстроя Тверской области

Орловский управленец Михаил Берников возглавил министерство строительства Тверской области в статусе исполняющего обязанности министра. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства. В подчинении у господина Берникова два заместителя.

Михаил Берников в разные годы занимал посты генерального директора АО ЗТ «Орелдепозит», директора ООО «Транслес», «ТрансСтрой», «Консультант» и МУП совхоз «Коммунальник» города Орла. Также он был сначала рядовым депутатом, а затем председателем городского совета. С 2012 по 2015 год господин Берников руководил администрацией Орла, а с 2016 по 2017-й был руководителем аппарата орловского облсовета.

Летом 2017 года управленец переехал в Пермский край, возглавив контрольный департамент администрации местного губернатора. В том же году его назначили на пост первого заместителя министра строительства и архитектуры Прикамья, и уже в мае 2018 года господин Берников возглавил департамент в администрации Перми. Как сообщал «Ъ-Черноземье», Михаил Берников ушел с поста в конце мая 2022 года, после чего получил должность заместителя руководителя департамента строительства социальных объектов ФАУ «Роскапстрой».

Денис Данилов