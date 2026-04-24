Завершение западного обхода Лебедяни в Липецкой области потребовало 327 млн

«Липецкавтодор» начал искать подрядчика для завершения работ по строительству автодороги «Западный обход города Лебедянь». Максимальная цена контракта составляет более 326,5 млн руб. Работы необходимо выполнить до 30 ноября 2027 года. Информация была опубликована на портале госзакупок 24 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит восстановить ось трассы, провести вырубку насаждений и переустройство инженерных коммуникаций, обустроить земляное полотно и дорожную одежду. Источником финансирования указаны «средства областного бюджета на развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального значения».

Заявки на участие в торгах принимают до 12 мая. Дата определения подрядчика установлена на 15 мая.

Контракт на строительство Западного обхода Лебедяни в августе 2024 года выиграло тамбовское ООО «Аркс7». Итоговая стоимость соглашения составила 491,9 млн руб. В июле 2025-го Арбитражный суд Тамбовской области ввел процедуру наблюдения в отношении фирмы. Региональное УФНС подало заявление о вступлении в дело о банкротстве с требованиями на 82,4 млн руб. Иск о самобанкротстве также подала сама компания. Сумма требований кредиторов к ней при этом составляла 1,35 млрд руб. Как сообщал «Ъ-Черноземье» в феврале этого года, «Липецкавтодор» расторг контракт с «Аркс7» в одностороннем порядке, а УФАС по Липецкой области в связи с этим внесло организацию в реестр недобросовестных поставщиков до августа 2027-го.

Денис Данилов