Второе дело белгородского предпринимателя Тебекина рассмотрят в Московской области

Первый кассационный суд общей юрисдикции направил в Московский областной суд дело известного белгородского предпринимателя Владимира Тебекина. Об этом сообщили в пресс-службе кассационной инстанции.

Подсудность для дела была изменена по ходатайству Генпрокуратуры. По данным ведомства, предприниматель имеет большое количество связей в регионе и может влиять на общественное мнение и местные органы власти.

Тебекину вменяется занятие высшего положения в преступной иерархии, организация сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью и мошенническим возмещением НДС (ст. 210.1, 210, 172, 159 УК РФ, максимальная санкция — 20 лет лишения свободы).

По версии МВД, в начале 2002 года вор в законе Виктор Панюшин (Пан), имевший влияние на организованную преступность в регионах Черноземья, наделил Тебекина статусом «положенца» — доверенного лица, который присматривал за Белгородской областью. Как считают в МВД, с помощью этого статуса предприниматель в 2014 году создал и возглавил преступное сообщество, занимавшееся «обналичкой» и незаконным возмещением НДС с помощью фиктивных сделок.

Владимир Тебекин вину не признает. Это уголовное дело является вторым делом предпринимателя, которое будет рассматриваться в Московской области. Его задержали летом 2023 года в столице по делу о растрате имущества белгородского завода «Энергомаш» стоимостью почти 700 млн руб. Позже Тебекин был признан виновным в преступлении, однако освобожден из-за истечения сроков давности. Вину он также не признал.

Владимир Зоркий