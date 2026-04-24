Компания тамбовского депутата требует с «Токаревской птицефабрики» 212,9 млн

ООО «Рассказовское» (принадлежит депутату Тамбовской облдумы Дмитрию Пузанову) обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к ОАО «Токаревская птицефабрика», входящему в группу агропредприятий «Ресурс» Виктора Наурузова. Сумма требований составляет 212,9 млн руб. Заявление пока не принято к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Ранее стороны уже встречались в суде. В мае 2025 года рассказовская компания потребовала взыскать с птицефабрики задолженность по договору поставки. В июле суд удовлетворил иск и взыскал с «Токаревской птицефабрики» 37,6 млн руб., включая основной долг в размере 36,1 млн руб., а также пени и госпошлину.

С начала года «Токаревская птицефабрика» стала ответчиком по 90 искам от различных компаний. Общая сумма требований превышает 500 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Рассказовское» зарегистрировано в Рассказовском районе Тамбовской области в 2003 году. Основной вид деятельности — выращивание семян масличных культур. Уставный капитал — 69,7 тыс. руб. Единственный владелец и гендиректор — Дмитрий Пузанов. Выручка ООО за 2025 год составила 1,25 млрд руб., чистая прибыль — 586,9 млн руб. ОАО «Токаревская птицефабрика» зарегистрировано в Токаревском районе Тамбовской области в 2013 году. Основной вид деятельности — производство мяса птицы в замороженном виде. Уставный капитал — 1,8 млрд руб. Данные об учредителях отсутствуют в ЕГРЮЛ. Директор — Сергей Бугунов. Выручка ОАО за 2025 год составила 42,3 млрд руб., чистая прибыль — 2,4 млрд руб.