УК отказалась от иска к наследникам курского экс-губернатора Романа Старовойта

Никулинский районный суд Москвы прекратил производство по иску управляющей компании ООО «Смайнэкс премиум сервис» к наследникам бывшего главы Минтранса и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта. Причиной стал отказ истца от требований в связи с погашением задолженности. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Ранее компания требовала с ответчиков 68,7 тыс. руб. задолженности по коммунальным услугам за период с июня по октябрь 2025 года. Средства планировалось взыскать за счет унаследованного имущества. Иск был подан в ноябре 2025 года, а в конце января его приняли к производству.

По данным Rusprofile, ООО «Смайнэкс премиум сервис» зарегистрировано в Москве в 2023 году. Основной вид деятельности — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Генеральным директором выступает Дмитрий Хамидов. По итогам 2024 года компания выручила 170 млн руб., чистая прибыль составила 76 млн руб. 75% общества принадлежат Андрею Полетика, еще 25% — Алексею Тулупову через столичное же ООО «Смайнэкс управление активами». Господин Тулупов контролирует девелопера элитного жилья Sminex.

Роман Старовойт был губернатором Курской области с 2018 года. В мае 2024-го он перешел на пост главы Минтранса, с которого был отправлен в отставку утром 7 июля 2025 года. Днем того же дня его тело с огнестрельным ранением обнаружили в Подмосковье. 11 июля господина Старовойта похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Ульяна Ларионова