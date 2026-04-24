В Туапсе прибыл вице-губернатор Кубани Дмитрий Маслов

Заместитель главы Краснодарского края Дмитрий Маслов прибыл в Туапсе для координации работ по ликвидации разлива нефтепродуктов, об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Дмитрий Маслов приехал в Туапсе по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. На месте вице-губернатор осмотрел ход работ по ликвидации разлива нефтепродуктов, перелившихся за боновые заграждения из-за подъема реки Туапсе 24 апреля.

Уборка загрязнений осуществляется ниже по течению реки, в акватории и на берегу Черного моря. В работах по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов задействованы 120 человек, 20 единиц техники, два плавательных средства и четыре нефтесборные установки.

София Моисеенко