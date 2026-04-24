Переславское ритуальное агентство оштрафовано на полмиллиона за взятки полиции

В Переславле-Залесском на 500 тыс. руб. оштрафовано ритуальное агентство, руководитель которого передавал деньги сотруднику правоохранительных органов за получение персональных данных умерших. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как установила прокуратура, всего было передано 65 тыс. руб. в период с 2020 по 2025 год. Денежные средства передавались для получения конфиденциальных сведений об умерших и их родственниках, а также персональных данных граждан для заключения руководителем договоров по оказанию ритуальных услуг.

На основе материалов проверки прокуратура возбудила в отношении коммерческой организации дело по факту незаконного вознаграждения от имени юрлица (ч. 1 ст.19.28 КоАП РФ). По итогам его рассмотрения был назначен штраф.

В прокуратуре добавили, что уголовное дело в отношении взяткодателя рассматривается, а взяткополучатель уже осужден. Ранее в УМВД по Ярославской области сообщали, что «гражданин уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям».

Алла Чижова