В Переславле информацию об умерших похоронщики получали от полиции за взятки

В Переславле-Залесском Ярославской области директора похоронной службы обвиняют в даче взятки сотруднику полиции за предоставление персональных данных об умерших. Об этом сообщили в пресс-службе областного СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Информация была необходима предпринимателю для последующего заключения договоров на организацию похорон с родственниками умерших и предоставления связанных с ними частных ритуальных услуг для извлечения большей материальной выгоды и увеличения размера прибыли»,— объяснили в ведомстве.

В отношении директора возбуждено дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Вину он признал. Следствие устанавливает обстоятельства дела.

Преступление выявили оперативные сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Ярославской области. Дело в отношении получателя взятки уже направлено в суд.

«Гражданин уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, в случае подтверждения вины он понесет наказание в установленном законом порядке»,— прокомментировали в областном УМВД.

Алла Чижова