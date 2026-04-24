В Кореновском районе судят подрядчиков за хищение 27 млн рублей на ремонте школы

Прокуратура Кореновского района Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении двух руководителей коммерческой организации. Им вменяется совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, фигуранты являлись руководителями подрядчика, который в 2024 году заключил муниципальный контракт на капитальный ремонт зданий средней общеобразовательной школы № 7 в станице Дядьковской. В период с марта 2024 года по январь 2025 года обвиняемые, желая похитить бюджетные средства, предоставили сотрудникам муниципалитета отчеты о выполненных работах, содержащие ложные сведения. В результате подрядчик получил оплату за фактически невыполненные работы в размере более 27 млн руб.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кореновский районный суд Краснодарского края. Прокуратура также подала иск о взыскании ущерба, причиненного преступлением. На имущество обвиняемых, стоимость которого достаточна для удовлетворения исковых требований, наложен арест.

Отмечается, что капитальный ремонт школы в настоящее время завершен другой организацией.

