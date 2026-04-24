В Ярославле во дворе усадьбы археологи нашли копейку Ивана Грозного

В Ярославле в ходе археологических раскопок во дворе усадьбы купцов Матвеевских (Советский переулок, 5) была найдена серебряная копейка Ивана Грозного XVI века. Об этом сообщили в пресс-службе ЯрГУ им. П. Г. Демидова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: ЯрГУ им. Демидова Фото: ЯрГУ им. Демидова Следующая фотография 1 / 2 Фото: ЯрГУ им. Демидова Фото: ЯрГУ им. Демидова

«Это копейка (чешуйка) Ивана IV Васильевича. На аверсе изображен всадник с копьем, скачущий вправо. На реверсе: "КНSЬ ВЕЛIКI IВАНЪ ВСЕЯ Р" (Князь Великий Иван Всея Руси), Псковский или Новгородский монетный двор»,— рассказали в вузе.

Копейка была найдена в 2025 году. «Ъ-Ярославль» сообщал, что раскопки этой исторической территории ведутся Ярославской археологической экспедицией под руководством Владимира Праздникова поэтапно с 2022 года. Археологи уже обнаружили там свыше 100 артефактов, в том числе перстень с «лютым зверем», дворянскую печать и украшение времен первых лет существования города. Подробнее — в материале «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова