«Лютый зверь», дворянская печать и курительные трубки

В центре Ярославля во дворе усадьбы купцов Матвеевских археологи в ходе раскопок обнаружили свыше 80 индивидуальных артефактов и несколько сотен фрагментов керамики. Среди находок — перстень с «лютым зверем», дворянская печать и украшение времен первых лет существования города. Обнаруженные предметы датируются X-XVIII веками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворянская печать

Фото: ЯрГУ им. Демидова Дворянская печать

Фото: ЯрГУ им. Демидова

В Ярославле во дворе усадьбы Матвеевских, расположенной в центре города, археологи нашли дворянскую печать первой половины – середины ХVІІІ века. Раскопки этой исторической территории ведутся Ярославской археологической экспедицией под руководством Владимира Праздникова поэтапно с 2022 года. Об этом «Ъ-Ярославль» рассказали в Демидовском университете.

Большую часть экспедиции составляют выпускники (в том числе господин Праздников), студенты и преподаватели Ярославского государственного университета им. Демидова. Археологи уже отыскали более 80 индивидуальных артефактов и несколько сотен фрагментов керамики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Находки Фото: ЯрГУ им. Демидова Раскопки во дворе Фото: ЯрГУ им. Демидова Следующая фотография 1 / 2 Находки Фото: ЯрГУ им. Демидова Раскопки во дворе Фото: ЯрГУ им. Демидова

«Среди найденных артефактов есть и западноевропейский импорт – фрагменты рейнской керамики и огромное количество голландских голубых бус, и турецкие курительные трубки, и стеклянные браслеты XII –XIII веков, и монеты XVII-XVIII веков, и многое другое»,— рассказала доцент кафедры всеобщей истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова, член экспедиции Елена Спиридонова.

Одной из последних находок стала печать ХVІІІ века с изображением симметричного вензеля-плетенки.

«Находка является печатью с типичным псевдогеральдическим сюжетом, однако не совсем "псевдо", поскольку положенный дворянскому гербу шлем, нашлемник в виде классической руки с мечом и намет на печати артикулированы довольно четко. Вещь однозначно дворянская — видно, что заказчик понимал, что заказывает. Но своего жалованного герба или хотя бы самобытного у него, как у 99% дворян того времени, не было. Многие дворяне в таких случаях помещали в щиток герба свои инициалы или вензель: в архивных документах того времени встречаются оттиски подобных печатей»,— рассказал заведующий научной библиотекой ГМЗ «Ростовский кремль», выпускник Демидовского университета Дмитрий Чекмасов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворянская печать

Фото: ЯрГУ им. Демидова Дворянская печать

Фото: ЯрГУ им. Демидова

По мнению господина Чекмасова, печать мог потерять бывший собственник участка — надворный советник Александр Алексеев, у которого купцы Матвеевские купили участок — или кто-то из арендаторов помещений усадьбы. Другим редким для Ярославля артефактом стала наборная двухголовая коньковая подвеска X-XI веков. В городе чаще встречаются цельнолитые изделия такого типа, а наборные подвески с плетенкой-косичкой характерны для муромы и мещеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коньковая подвеска

Фото: ЯрГУ им. Демидова Коньковая подвеска

Фото: ЯрГУ им. Демидова

«Исследователи предполагают, что подобное украшение-амулет носила одна из первых жительниц Ярославля»,— рассказали в пресс-службе вуза.

Есть украшения, владельца которых определить сложнее. Так, во дворе усадьбы был найден перстень XVI-XVII веков с «лютым зверем». Как объяснила госпожа Спиридонова, это украшение мужчин-воинов, но размер найденного экземпляра явно не соответствует размеру мужского пальца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перстень с лютым зверем XVI-XVII веков. Лютый зверь достаточно часто упоминается в русской средневековой литературе, под этим именем мог пониматься лев, барс, рысь, волк и другие хищники

Фото: ЯрГУ им. Демидова Перстень с лютым зверем XVI-XVII веков. Лютый зверь достаточно часто упоминается в русской средневековой литературе, под этим именем мог пониматься лев, барс, рысь, волк и другие хищники

Фото: ЯрГУ им. Демидова

«Наше колечко совсем маленькое. Возможно, когда-то оно было сделано для ребенка, будущего воина и защитника»,— предположила исследователь.

Также во дворе усадьбы нашли каменный крест-тельник XI – XIV веков, аналогичные которому привозили на Русь из Византии. Сначала кресты изготавливали из мрамора, а потом началось производство из сланца, шифера и других каменных пород. Похожие кресты уже находили в Ярославле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каменный крест-тельник XI – XIV веков

Фото: ЯрГУ им. Демидова Каменный крест-тельник XI – XIV веков

Фото: ЯрГУ им. Демидова

В пресс-службе Демидовского университета сообщили, что после обнаружения находки изучают, а затем передают в Ярославский музей-заповедник.

Комплекс усадьбы Матвеевских считается первой постройкой в Ярославле в стиле строгого классицизма. По словам Елены Спиридоновой, до формирования регулярной планировочной структуры здесь находилась хаотичная жилая постройка, после перепланировки города в соответствии с планом 1778 года появились Ильинская (Челюскинцев) площадь и Ильинский (Советский) переулок.

«Первым зданием, возведенным в соответствии с новым планом квартала, был северный угловой флигель будущей усадьбы. Следующим этапом было возведение главного дома будущей усадьбы (площадь Челюскинцев, 16а) и южного флигеля, сформировавших линию застройки площади и замкнувших композицию ансамбля»,— рассказала госпожа Спиридонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Северный флигель усадьбы Матвеевских (Советский переулок, 5)

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Северный флигель усадьбы Матвеевских (Советский переулок, 5)

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

В 1808 году владельцем усадьбы стал купец Степан Матвеевский. Купеческий род произошел из вольноотпущенных дворовых людей графа В.Г. Орлова. Свое состояние они сформировали на винной торговле.

«В уплату накопившихся долгов общий дом Матвеевских на Ильинской площади был взят в секвестр и сдавался внаймы через полицейского квартального надзирателя. С сентября 1827 года всю усадьбу Матвеевских арендовали содержатели ярославских питейных сборов — коллежский асессор Андрей Хвощанский и московский купец Алексей Атрыганьев»,— рассказал Дмитрий Чекмасов.

В 1870-ых в главном доме находилось отделение госбанка. В 1911-1913 годах одну из квартир главного дома снимала семья инженера Петра Орлова, строившего жд-мост через Волгу. Там же проживала его дочь — будущая актриса Любовь Орлова. В 1919 году после мятежа пострадавшая усадьба была национализирована и впоследствии использовалась под жилье.

В настоящее время «Ярославский комбинат молочных продуктов» (собственник с 2025 года) занимается восстановлением северного флигеля усадьбы Матвеевских, купленного почти за 100 млн руб.

Алла Чижова