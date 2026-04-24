Производство саженцев винограда на Кубани планируют увеличить до 4,8 млн

В Краснодарском крае по итогам 2026 года планируется нарастить объем производства саженцев винограда до 4,8 млн единиц. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на начальника профильного отдела по виноградарству и винодельческой промышленности краевого министерства сельского хозяйства Симона Черепнина.

По его словам, развитие питомниководства в регионе продолжается, однако темпы роста остаются умеренными. При этом запланированные показатели на текущий год превышают результаты предыдущего периода. Власти отмечают, что регион не только полностью обеспечивает собственные потребности в посадочном материале, но и формирует значительный объем продукции для поставок в другие субъекты страны.

Согласно представленным данным, Краснодарский край производит саженцы в объеме, превышающем внутренний спрос примерно в два раза. Избыточная продукция направляется в другие регионы, где сохраняется высокий спрос на посадочный материал. В числе ключевых направлений поставок остаются Республика Крым и Республика Дагестан. При этом в текущем году планируется увеличение объемов поставок в Дагестан, где ранее зафиксированы последствия стихийных бедствий, повлиявших на состояние сельскохозяйственной инфраструктуры.

Вместе с тем представители отрасли указывают на ряд системных ограничений, сдерживающих развитие питомниководства. Одной из ключевых проблем остается отсутствие клоновой селекции, что влияет на качество и конкурентоспособность продукции. По состоянию на апрель 2026 года соотношение отечественных и импортных саженцев при закладке новых виноградников составляет примерно 65 к 35% в пользу российских производителей. При этом устойчивость данного баланса во многом обусловлена ценовым фактором, так как отечественный посадочный материал остается более доступным.

За последние десять лет в регионе зафиксирован существенный рост производства саженцев. Объем выпуска увеличился в 4,6 раза и достиг 5,5 млн единиц в год. Параллельно расширяется и площадь виноградников, которая выросла на четверть и составляет порядка 32,5 тыс. га.

Мария Удовик